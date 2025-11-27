Экономика

Принятие бюджета в первом чтении обсуждают на заседании гордумы в Великих Луках

Очередное заседание Великолукской городской Думы проходит сегодня, 28 ноября. Ключевым вопросом повестки дня стало рассмотрение проекта решения «О бюджете городского округа «Город Великие Луки» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в первом чтении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

С докладом об основных положениях проекта бюджета перед депутатами выступила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. В ходе доклада были освещены ключевые параметры главного финансового документа, включая прогнозируемые доходы и расходы, приоритетные направления расходования средств и меры по обеспечению финансовой устойчивости города.

По итогам обсуждения депутаты единогласно приняли проект бюджета в первом чтении. В ходе заседания прозвучали комментарии депутатов относительно представленного документа: «Указаны все параметры. Бюджет необходимо принять».

«Плановые цифры растут. Что можно сказать из опыта – мы видим, что плановый бюджет позволяет городу жить и развиваться», - подчеркнул заместитель главы города Николай Андросович.

Депутат Елена Чернозубова предложила поддержать проект решения.

Принятие бюджета в первом чтении – важный этап бюджетного процесса, который позволяет учесть замечания и предложения депутатов перед окончательным утверждением документа. Дальнейшие шаги включают детальное обсуждение проекта, внесение необходимых поправок и его рассмотрение во втором чтении.