Экономика

Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января — Путин

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, темпами выше инфляции, сообщил президент Российской федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее в Минтруде отметили, что индексация с 1 января страховых пенсий затронет 38 млн пенсионеров, причем как неработающих, так и работающих. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит нарастить объем поддержки для почти 4,4 млн получателей, пишет ТАСС.

Стоимость одного пенсионного коэффициента будет установлена в размере, равном 156 рублей 76 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля 69 копеек, что соответствует коэффициенту индексации 7,6%.