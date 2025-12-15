Николай Козловский: Показатели свидетельствуют об уверенном поступательном развитии Великих Лук

Очередное еженедельное обращение главы города Великие Луки Николая Козловского было посвящено социально-экономическому развитию города Великие Луки по итогам десяти месяцев 2025 года.
По данным статистики, отметил глава города, в городе сохраняется положительная динамика по основным экономическим направлениям. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами великолукских предприятий за январь – октябрь текущего года составил 155 172 000 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 21,8%. В том числе по обрабатывающим производствам рост составил 12,6%.
Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период оказался на уровне 186 691 000 000 рублей.
«В разрезе основных отраслей экономики сформировались следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот составил 110 942 000 000 рублей. Этот показатель увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - добавил Николай Козловский.
Показатель потребления электрической энергии, газа и пара за десять месяцев текущего года превысил уровень января – октября 2024 года на 12,5%.
Показатель оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов за десять месяцев 2025 года составил 97,8% по отношению к десяти месяцам прошлого года.
За рассматриваемый период 2025 года введено в эксплуатацию 100 жилых домов, в том числе четыре многоквартирных дома на 135 квартир и 96 индивидуальных жилых домов общей площадью более 18 500 квадратных метров.
«Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям города за отчётный период 2025 года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 19 765 000 000 рублей прибыли», - подчеркнул глава южной столицы региона.
Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало октября 2025 года составила 73 564 рубля, что на 21,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
«В целом, по итогам десяти месяцев 2025 года экономическая ситуация в Великих Луках характеризуется устойчивостью и стабильным развитием ведущих секторов. Показатели социально-экономического положения города сегодня, несмотря на все внешние вызовы, непростые экономические условия, санкционную политику недружественных стран в отношении России, свидетельствуют об уверенном поступательном развитии города. Каждый достигнутый успех, позитивное изменение во всех отраслях экономики нашего города и сферах жизнедеятельности являются итогом нашей с вами совместной работы, дорогие друзья, – руководства города и великолучан. Городская власть и трудовые коллективы предприятий, заводов и фабрик, организаций и учреждений города, субъектов предпринимательской деятельности вместе, сообща мы вносим вклад в укрепление статуса нашего города как крупного промышленного, образовательного, культурного и спортивного центра Северо-Запада России. Это результат вашего таланта и ответственности, целенаправленной работы городской власти», - отметил Николай Козловский.
