Экономика

Николай Козловский: Показатели свидетельствуют об уверенном поступательном развитии Великих Лук

Очередное еженедельное обращение главы города Великие Луки Николая Козловского было посвящено социально-экономическому развитию города Великие Луки по итогам десяти месяцев 2025 года.

По данным статистики, отметил глава города, в городе сохраняется положительная динамика по основным экономическим направлениям. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами великолукских предприятий за январь – октябрь текущего года составил 155 172 000 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 21,8%. В том числе по обрабатывающим производствам рост составил 12,6%.

Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период оказался на уровне 186 691 000 000 рублей.

«В разрезе основных отраслей экономики сформировались следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот составил 110 942 000 000 рублей. Этот показатель увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - добавил Николай Козловский.

Показатель потребления электрической энергии, газа и пара за десять месяцев текущего года превысил уровень января – октября 2024 года на 12,5%.

Показатель оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов за десять месяцев 2025 года составил 97,8% по отношению к десяти месяцам прошлого года.

За рассматриваемый период 2025 года введено в эксплуатацию 100 жилых домов, в том числе четыре многоквартирных дома на 135 квартир и 96 индивидуальных жилых домов общей площадью более 18 500 квадратных метров.

«Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям города за отчётный период 2025 года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 19 765 000 000 рублей прибыли», - подчеркнул глава южной столицы региона.

Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало октября 2025 года составила 73 564 рубля, что на 21,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.