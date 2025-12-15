Экономика

Банковские эксперты считают ИИС хорошим первым шагом в инвестировании

Замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство запустит маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. В настоящее время для россиян доступны два варианта покупки акций, облигаций, валюты на фондовом рынке – через брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Большинству россиян проще всего сделать первый шаг в инвестициях через доступные и прозрачные решения — например, через ИИС.

При выборе между ИИС и брокерским счетом ключевым фактором должен быть горизонт инвестирования, говорят эксперты. ИИС предназначен в первую очередь для долгосрочных накоплений и позволяет увеличить доходность за счёт налоговых льгот. В свою очередь, брокерский счет обеспечивает быстрый доступ к средствам для любых нужд и может служить полигоном для опробования торговых стратегий.

Стратегия одновременного использования обоих счетов является оправданной, поскольку позволяет разделить вложения и использовать преимущества каждого формата. «Для долгосрочных инвестиций с целью накопления и гарантированного увеличения дополнительных поступлений от государства лучше всего подходит ИИС, это те деньги, которые вы не планируете использовать годами. А для инвестиций с возможностью быстрого доступа к деньгам, если они внезапно понадобятся на любые цели, подойдет брокерский счет», — отметил вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

Важно учитывать особенности налогообложения и расчёта финансового результата. Так, дивиденды и «проценты» по облигациям поступают на счёт уже за вычетом налога. При этом дивиденды — это единственный вид дохода, который разрешено выводить с ИИС до истечения срока его действия.

«ИИС- это прежде всего счет для накоплений на долгосрочные цели, который дополнительно позволяет увеличить доходность благодаря налоговым льготам. Это хороший вариант для формирования долгосрочной финансовой подушки или основы для пенсионного капитала, а также возможность накопить на образование, первый взнос по ипотеке или покупку недвижимости», - прокомментировал представитель ВТБ.

Еще одна особенность – налоговый вычет с ИИС. Для получения налогового вычета по ИИС недостаточно просто пополнить счёт. Необходимо дождаться следующего календарного года, подать в ФНС декларацию 3-НДФЛ со справкой 2-НДФЛ и справкой от брокера об остатке на ИИС. Заявление на возврат налога можно подать в течение трёх лет. Эксперт советует запрашивать справку у брокера в январе-феврале и использовать личный кабинет налогоплательщика для упрощения процедуры.