Экономика

Псковское отделение «Деловой России» заняло 22 место в федеральном рейтинге

По итогам 2025 года псковское региональное отделение «Деловой России» заняло в общем федеральном рейтинге 22 место, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловой России»

На мероприятии присутствовали: министр экономического развития Борис Решетников, президент «Деловой России», президент и председатель совета директоров ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, председатель «Деловой России», председатель Общественного совета при Минэкономразвития России, основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, заместитель председателя, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян.

«О чем это говорит? Об активности действующих членов отделения и высокой оценке их работы на федеральном уровне. О высоком профессионализме сотрудников исполкома. Об эффективности мер поддержки бизнеса и вовлеченности в его проблемы правительства Псковской области и в частности губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. О том, что инструменты, функционал и меры поддержки, предлагаемые нашим отделением для предпринимателей, входящих в отделение, можно считать одними из лучших в России. Как минимум - значительно выше средних», - отметили в псковском реготделении «Деловой России».

На мероприятии присутствовал председатель псковского отделения Дмитрий Мельников. Он отметил, что не все в экономике зависит от предпринимателей, деловых объединений, действий правительств на разных уровнях. Бывают объективные общемировые сложности и экономические циклы. Участие в деловом объединений, да иногда и личные качества и компетенции самого предпринимателя - не панацея от них. Также он подчеркнул, что сама структура отделения, исполнительная команда и сосредоточенные внутри него ресурсы - это каркас и возможности для бизнеса, который может облегчить работу предпринимателей в условиях структурной перестройки экономики, а вот реализация этих преимуществ уже будет зависеть от самих бизнесменов.

«Никто кроме них не сможет сделать работу по сокращению издержек, повышению эффективности и адаптации их бизнеса в этот сложный этап. Наша задача попытаться помочь минимизировать ошибки, реализовывать значимые для страны проекты и предоставить возможности для предпринимателей. На том, насколько эффективно в этом могут помочь наши члены отделения и сотрудники, я не вижу смысла подробно останавливаться. Об этом можно судить по высокой и объективной оценке федерального центра. Результат на табло. Поздравляю всех членов отделения и сотрудников исполкома с этим результатом!» - сказал Дмитрий Мельников.