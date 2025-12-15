Экономика

Псковичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в этом году

Большинство псковичей уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 76% будут одаривать своих родственников. 41% поздравят своих любимых.32% — друзей. 17% планируют сделать подарок себе. 11% — коллегам по работе. И только 10% горожан не собираются дарить подарки. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. Подарков коллегам больше шансов дождаться от горожан 45+.

По данным бренда MADAME COCO, граждане начинают покупать подарки заранее – уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи (в штуках) увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса. Средний чек составляет от 1500 рублей за подарок для коллег или знакомых и до 15000 рублей – для близких людей или руководителей.

Средняя сумма, которую псковичи планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 17000 рублей.