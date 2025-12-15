Новый документ о постановке на учет будет выдаваться псковским налогоплательщикам

С 1 января 2026 года налогоплательщикам будет выдаваться новый документ о постановке на учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.
Факт учета организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах с 1 января будет подтверждаться единым для всех лиц документом – выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
При этом налоговые органы больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учет (снятии с учета). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены федеральным законом от 8 августа 2024 №259-ФЗ.
Важно, что менять ранее выданные свидетельства и уведомления не нужно, они остаются действительными.
Для получения выписки можно представить запрос в любой налоговый орган:
Ответ будет направлен тем же способом, каким был направлен запрос, в течение пяти дней.
Электронная выписка из ЕГРН:
При постановке на учет (снятии с учета) налоговые органы будут выдавать выписку как физическим, так и юридическим лицам без запроса:
Наряду с выпиской из реестра налогоплательщиков постановку на учет также будут подтверждать для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), для иностранных юридических лиц – выписка из РАФП (Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц), а также для индивидуальных предпринимателей – выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
Таким образом, выписка заменит свидетельство ИНН и уведомления о постановке на учет, снятии с учета, например, по месту нахождения имущества.
То есть хранить свидетельства и уведомления более не требуется, как и посещать для их получения налоговые органы. Получить актуальную информацию из реестра налогоплательщиков о себе можно в любое время с помощью электронных сервисов. Так, например, физические лица могут узнать свой ИНН и моментально получить электронную выписку о нем на сайте ФНС России. Для этого нужно запросить ИНН и пройти по ссылке «Получить выписку».