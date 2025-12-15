Экономика

Изменения в бюджет текущего года поддержал профильный комитет Собрания

Изменения бюджета Псковской области на 2025 год обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В законопроекте о внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» доходы увеличиваются в 2025 году на 541 420 000 рублей.

По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов» доходы увеличиваются в 2025 году на 218,9 млн рублей.

Итого, с учетом изменений, на 2025 год доходы увеличены на 541 420 тысяч рублей и составят 58 952 641 000 рублей, расходы увеличены на 755 356 000 рублей и составят 63 322 200 000 рублей, дефицит увеличится на 213,8 млн рублей и составит 4 369 567 000 рублей или 12%, в соответствии с Бюджетным кодексом.

Госдолг на 1 декабря составляет 15,2 млрд рублей.

Законопроект поддержан на заседании комитета единогласно.