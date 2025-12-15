Экономика

Принять областной бюджет на 2026 год с обновлёнными параметрами рекомендовал профильный комитет Собрания

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике на заседании, прошедшем накануне завершающей год сессии областного Собрания депутатов, рассмотрел повестку из 30 вопросов. Ключевыми стали законопроект о бюджете на 2026 год и поправки в бюджет текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В начале заседания председатель комитета, вице-спикер Александр Братчиков, проинформировал коллег о результатах работы согласительной комиссии и отметил необходимость пересмотра основных бюджетных параметров в связи с выделением Псковской области дополнительных средств из федерального бюджета. Цифры озвучила министр финансов Татьяна Баринова: доходы увеличились на 865 млн рублей и составили 69 млрд 108 млн 631 тыс. рублей, расходы — 71 млрд 821 млн 867 тыс. рублей.

В таблице поправок, подготовленной ко второму чтению, учтены дополнительные 100 млн рублей на индексацию социальных выплат, увеличение расходов на проекты ТОС до 230 млн рублей, средства на обеспечение жильём детей-сирот, педагогов и медиков.

Татьяна Баринова подчеркнула, что на реализацию социальных законов в бюджете 2026 года предусмотрено 2,6 млрд рублей, на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и увеличение МРОТ — более 2,3 млрд рублей. Доходы бюджетов муниципальных образований заложены с ростом почти на 1 млрд рублей.

Отдельное внимание министр финансов обратила на частичное списание долговых обязательств региона по ранее полученным бюджетным кредитам. Будет списано две трети задолженности — 11 млрд 768,7 млн рублей.

Члены комитета рекомендовали вернуться к первому чтению законопроекта о бюджете на трёхлетний период, а затем принять финансовый документ во втором и третьем, окончательном, чтениях.

Аналогичное решение принято и по проекту бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Псковской области. Доходы ФОМС на 2026 год за счёт федеральной субсидии увеличены на 667 млн 822 тыс. рублей и составят 13 млрд 592 млн 343,7 тыс. рублей.

Поправки в бюджет текущего года также обусловлены ростом доходов и расходов региона. Доходная база увеличилась на 541,2 млн рублей за счёт федеральных безвозмездных поступлений и собственных налоговых доходов. В связи с этим скорректированы объёмы финансирования расходных статей. На оплату труда работников бюджетной сферы добавлено 311 млн рублей, на завершение строительства объектов образования направлено 26,7 млн рублей, 80 млн рублей предусмотрено на поддержку коммунального хозяйства муниципальных образований, более 27 млн рублей получат коммунальные предприятия в качестве компенсации за государственное регулирование тарифов.

Комитет рекомендовал внести в бюджет предложенные корректировки.

Согласование получили и законодательные инициативы об индексации областных социальных выплат на 4 %, об уточнении требований к жилым помещениям, предоставляемым детям-сиротам, о расширении поддержки талантливых школьников и их педагогов — предусматриваются выплаты победителям и призёрам региональных этапов всероссийских олимпиад в размере 10 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно.

В завершение депутаты поддержали проект обращения к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития. Александр Братчиков напомнил, что подготовить такое письмо поручил председатель Собрания Александр Котов на заседании согласительной комиссии. Обращение будет рассмотрено на декабрьской сессии.