Экономика

Андрей Козлов: Бюджет – это «живой механизм», с ним нужно работать

Принятый бюджет Псковской области является «живым инструментом», с которым в течение всего года нужно работать. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Работа над бюджетом 2027 года начнется в январе 2026. Это правильно. Нас на это настраивают и губернатор, и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Мы видим, что бюджет трехлетний, многие программы формируются на трехлетней основе. Это та работа, которую проводит губернатор с профильными ведомствами. И Псковское областное Собрание депутатов в этом процессе участвует», - сказал Андрей Козлов.

Он подчеркнул, что нынешний бюджет является бюджетом развития. По многим параметрам - доходам и расходам - идет планомерное увеличение, которое может измениться к концу 2026 года.

«Насколько он наполнен? Наверное, если сравнивать с предыдущими цифрами, каждый год он имеет развитие. Мы это видим по общим показателям. Бюджет – это "живой инструмент", который требует не только принятия, но и планомерной работы. Нарисовать можно одно, а важно, что будет по факту. Последние несколько лет бюджет от тех параметров, которые мы принимаем в декабре, увеличивается к концу года. На всё предусмотрено финансирование. Можно много говорить о том, много это или мало, но как и в нормальной семье, всегда на что-то хватает, на что-то не хватает. Нас ждет большая плодотворная работа, и мы как депутаты являемся участниками этого процесса и оказываем всестороннюю поддержку по всем направлениям», – добавил Андрей Козлов.

Гость студии выразил надежду на то, что цели, на которые выделены деньги, будут планомерно выполнены.

«На мой взгляд, все сферы, которые относятся к моему комитету, профинансированы. Вопрос, кроме наполняемости, также состоит в освоении бюджета. С этим тоже могут быть проблемы, в части, например, взять подрядчиков. Важно с ним планомерно работать: чтобы деньги дошли по целевому назначению и чтобы все профинансированные объекты были сделаны качественно и, что очень важно, были вовремя сданы», – подытожил депутат.