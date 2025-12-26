Псковский губернатор принял участие в Госсовете под председательством Путина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного совета. Итоговое совещание прошло в четверг, 25 декабря, под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году Госсовет посвящен вопросам подготовки кадров для экономики России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации президента России

На заседании особое внимание уделили прогнозу потребности российской экономики в кадрах, различным аспектам организации целевого обучения и подготовки специалистов высшей квалификации для технологического лидерства и цифровой экономики. Также участники Государственного совета обсудили развитие технологий искусственного интеллекта и адаптацию системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования. Речь зашла и о роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.

Глава государства подчеркнул, что подготовка кадров для экономики касается каждого региона и отрасли.

«Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные на сегодняшний день, фундаментальные для развития нашей страны. В этом году началась реализация 19 национальных проектов с конкретными ориентирами. Из них 8 — по обеспечению технологического лидерства России. Все национальные проекты увязаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления ее суверенитета. В этой большой работе участвует абсолютное большинство граждан нашей страны, молодежь, люди разных поколений. От их профессионализма, знаний, таланта, компетентности зависит достижение поставленных нами задач. Для справки хотел бы сказать, что доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица», — сказал Владимир Путин.

В Псковской области реализуется целый комплекс мер поддержки и мероприятий для обеспечения и поддержания стабильной ситуации на рынке труда. Регион входит в топ-3 субъектов СЗФО по уровню регистрируемой безработицы.

Основной задачей профориентации является подготовка кадров для наиболее дефицитных отраслей. Например, в 2024 году проведены ремонт и модернизация Кадрового центра. В этом году внедрены новые сервисы и алгоритмы для сокращения времени трудоустройства. Кадровые центры работают при поддержке нацпроекта «Кадры».

В Пскове — вторым по стране — открылся молодежный центр «Работа в России». Во всех муниципалитетах модернизированы центры занятости. Из федерального бюджета на это было выделено около 230 миллионов рублей. Также в регионе работает межведомственная комиссия под руководством губернатора для решения стратегических кадровых вопросов. Всего за 11 месяцев 2025 года органами службы занятости Псковской области проведено более одной тысячи профориентационных мероприятий, участниками которых стали порядка 27,8 тысячи человек.