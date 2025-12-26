Экономика

Банк России выпускает обновлённую банкноту 1 000 рублей

0

Банк России вводит в обращение обновлённую банкноту номиналом 1 000 рублей. Купюра получила современный дизайн и усиленный комплекс защитных элементов, повышающих её защищённость от подделок, сообщили в пресс-службе Банка России.

Фото: Банк России

Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме.

На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты.

Банкнота выпуска 2025 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru