Банк России выпускает обновлённую банкноту 1 000 рублей

Банк России вводит в обращение обновлённую банкноту номиналом 1 000 рублей. Купюра получила современный дизайн и усиленный комплекс защитных элементов, повышающих её защищённость от подделок, сообщили в пресс-службе Банка России.

Фото: Банк России

Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме.

На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты.

Банкнота выпуска 2025 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.