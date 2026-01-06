Дмитрий Мельников: «Обеление» экономики выровняет рынок, но может привести к росту цен

О настроениях в предпринимательской среде на стыке 2025-2026 годов и ожидаемых изменениях в налоговой системе рассказал председатель совета директоров ПАО АВАР, руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет».

«Определенные опасения и непонимание есть. Мы не знаем, как в целом встанет экономика после повышения налогов. С одной стороны, я считаю, что те предприниматели, которые работают "в белую", должны от этого повышения выиграть и от "обеления" экономики в целом. Почему? Потому что происходит конкуренция за сотрудников. Соответственно, предприятия, которые платят и налоги, и отчисления в пенсионный фонд (социальный - ред.), и все отчисления в полном объеме в социальные фонды, им достаточно трудно конкурировать по зарплате с теми, кто предлагает зарплату в конверте. Экономия достигается за счет неполной уплаты налогов. То есть это палка о двух концах. С одной стороны, работник иногда выбирает возможность получать зарплату выше. Жить-то надо сейчас, а будет ли эта пенсия? И появляются у кого-то такие идеи. Это приводит к тому, что пенсионный фонд хуже наполняется, поскольку есть люди, которые не платят в него, и это провоцирует дальнейшие сложности, которые сказываются на тех же предпринимателях (помимо прямой ответственности за налоговые нарушения), как на участниках общества. Поэтому определенные процедуры по "обелению" экономики, которые уже начинают предприниматься, должны в целом выровнять рынок», — пояснил Дмитрий Мельников.

Однако председатель совета директоров ПАО АВАР заметил, что иной вопрос — реакция рынка на рост издержек: «Сколько предпринимателей смогут и свои внутренние издержки как-то утрясти, и обуздать свое желание получать прежнюю рентабельность бизнеса, не перекладывая эти издержки на покупателей? Это тоже вопрос».

На примере рынка отечественных автомобилей, для которого ПАО «АВАР» поставляет комплектующие, гость студии пояснил, что ценообразование — сложный механизм. На него влияет множество факторов: внутренние процессы автопроизводителя, стоимость металлов, цены других поставщиков, а также санкционное давление.

«Чем меньше альтернативного выбора, тем выше цены. Когда у вас есть возможность монопольного положения, понятно, что вы можете цены каким-то образом поднимать», — пояснил Дмитрий Мельников. Он также добавил, что в отношении внутренних поставщиков работает Федеральная антимонопольная служба, но регулировать цены иностранных при отсутствии местных альтернатив «гораздо сложнее».