Директор технопарка «Электрополис»: Для поддержки бизнес-идей молодежи есть все инструменты

Каждый бизнес-проект, который захотят реализовать молодые великолучане, будет поддержан – для этого есть все инструменты. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова.

«Открытый диалог» с участием «Молодой Гвардии Единой России» города Великие Луки и директора технопарка «Электрополис» Ирины Беловой на тему «Технологии будущего: диалог бизнеса, молодежи и власти» состоялся 4 февраля. В его рамках молодым великолучанам рассказали о том, какие есть меры поддержки их идей.

«Все прошло хорошо. Моя задача была, как организатора, показать ребятам, молодёжи, что власть поддерживает предпринимательство, идеи, стартапы, поддерживает молодёжь в этих вопросах. Бизнес, в лице меня, популяризирует технологическое предпринимательство, мы информируем ребят о существующих мерах поддержки, о существовании таких фондов, как "Сколково", Фонд Бортника, Фонд содействия инновациям, есть центр "Мой бизнес". Кстати, там же находится и региональный представитель Фонда Бортника», – отметила Ирина Белова.

Она подчеркнула, что технопарк «Электрополис» всегда открыт к диалогу, консультации бесплатны.

«Мы открыты к диалогу и хотим, чтобы ребята знали, что у них есть поддержка, они могут бесплатно абсолютно спросить то, что их интересует, могут обратиться лично ко мне, к Беловой Ирине. Я всегда открыта к диалогу. Я подскажу по заявкам, расскажу, как вообще начинается стартап. Начинается всё с идеи. Необязательно, что у ребят, которые вчера присутствовали на мероприятии, уже были какие-то проекты. Нет. Но нужно было показать им, что если есть идея, то нужно обращаться. Если что, подадим заявку, всё это бесплатно. Было бы желание, а инструменты есть, государство вас поддерживает, мы вас ценим и мы в вас верим. Понятно, что не все "Кулибины", – добавила Ирина Белова.

Также в рамках «Открытого диалога» она провела викторину для ребят, так как такой формат позволяет лучше воспринять информацию.

«Рассказала, расширила их инновационный лексикон, понимание о стартапах, компаниях-единорогах, бизнес-ангелах, венчурных сообществах. Зачем вообще нужны технопарки? Зачем президент Владимир Путин сказал уже к 2030 году создать ещё 100 технопарков? Значит, они нужны, - рассуждает Ирина Белова. - В таком контексте, но простым языком занятие и прошло. Я провела ещё викторину про изобретателей. Если просто прочитать лекцию, ребята выйдут и забудут. А мы как раз-таки в диалоге, в активностях. Ставка, акцент сделан именно на вовлечение молодёжи, чтобы они не просто сидели и зевали в телефоне, а чтобы были в формате диалога, чтобы у них что-то отложилось».

В завершение директор технопарка «Электрополис» заверила, что для реализации своей идеи необходимы желание и оптимизм, а инструменты для конкретный действий уже есть.

«Они (участники мероприятия - ред.) теперь знают, что есть в нашем городе технопарк. Технопарк — региональный оператор "Сколково". Теперь у них есть контакты, они могут ко мне обратиться. Вчера, кстати, один из участников мне уже звонил, консультировался. У них теперь есть понимание, что в нашем городе есть структуры, которые действительно их поддержат, и никаких вложений, кроме желания и оптимизма, это не требует», – заключила Ирина Белова.

Мероприятие прошло при поддержке Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».