Вероятность снижения уровня инфляции до 5% к концу 2026 года в РФ оценил эксперт 

Снижение инфляции до 5% к декабрю 2026 года возможно, но лишь при условии жёсткой монетарной политики, стабильной внешней среды и отсутствия вторичных инфляционных эффектов после повышения НДС до 22%. Об этом заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, подчеркнув, что реалистичный уровень годовой инфляции ближе к 5,5–7%, а достижение целевого показателя потребует выполнения ряда сложных и взаимосвязанных условий, которые на данный момент остаются под вопросом.

«Основным фактором роста цен стало повышение ставки НДС с 20% до 22%, вступившее в силу 1 января 2026 года. Экономическая теория и эмпирические данные подтверждают, что однократное повышение косвенного налога вызывает разовый скачок цен, но его влияние на годовую инфляцию постепенно затухает при условии отсутствия вторичных эффектов», — пояснил эксперт.

По его словам, для снижения инфляции до 5% к декабрю необходима среднемесячная инфляция во втором полугодии на уровне 0,25–0,3%. Достижимость этого сценария зависит от трёх ключевых факторов.

Во-первых, как отметил эксперт, монетарная политика должна сохранять сдерживающий характер. Ключевая ставка Банка России на начало 2026 года составляет 16%. Для подавления инфляционных ожиданий и предотвращения переноса налогового шока в устойчивый рост цен ставка должна оставаться выше нейтрального уровня (он составляет оценочно 9–11%) как минимум до середины года. Преждевременное смягчение политики, под давлением со стороны Минфина или бизнес-сообщества, создаст риски закрепления инфляции в диапазоне 7–9% (при прочих равных).

Во-вторых, необходимо затухание эффекта повышения НДС без формирования вторичных волн. Эконометрические оценки Минэкономразвития и независимых исследователей указывают на вклад повышения НДС в инфляцию 2026 года в размере 0,8–1,2 п.п. Критически важно, чтобы предприятия не использовали налоговый шок как повод для многократной перекладки издержек на потребителя.

«Наблюдаемая в январе динамика — ускорение роста цен на непродовольственные товары до 2,5% за месяц — свидетельствует о риске формирования таких вторичных эффектов», - отметил эксперт.

В-третьих, внешние условия должны оставаться относительно стабильными. В условиях ограниченного доступа к международным рынкам капитала и технологий курс рубля сохраняет высокую чувствительность к геополитическим событиям. Девальвация на 10% транслируется в рост потребительских цен на 2–3 п.п. в течение года. Новые санкционные ограничения на импорт критически важных компонентов или логистические цепочки могут спровоцировать локальные дефициты и скачки цен, которые монетарными инструментами будут скомпенсированы лишь с лагом.

«Структурные факторы также ограничивают потенциал снижения инфляции. Дефицит рабочей силы в сегментах низкой и средней квалификации (строительство, транспорт, ЖКХ) поддерживает рост номинальной заработной платы на уровне 10–12% годовых при росте производительности труда не выше 3–4%. Такой разрыв формирует устойчивый инфляционный фон. Это соответствует концепции «инфляционного пола» в закрытых экономиках с дисбалансом на рынке труда», - подчеркнул Яков Якубович.

С учётом изложенного, базовый сценарий предполагает инфляцию в 2026 году на уровне 5,2–5,5%. Цель в 5% достижима только при одновременном выполнении условий: сохранение ключевой ставки выше 14% как минимум до июля, отсутствие новых внешних шоков и полное затухание эффекта НДС к августу. Вероятность такого сценария оценивается как умеренная, пишет RuNews24.ru.

«Стоит отметить, что ожидание инфляции в 5% представляет собой политический компромисс между целевым ориентиром ЦБ (4%) и реалистичными оценками Минэкономразвития (5,5%). Она позволяет декларировать прогресс по сравнению с 2024 годом (9,52%), не создавая избыточного давления на денежно-кредитную политику. Однако достижение даже 5% не решает системных проблем: низкий коэффициент замещения пенсий, сохранение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, и структурный дефицит человеческого капитала продолжат оказывать инфляционное давление в среднесрочной перспективе», - обратил особое внимание Яков Якубович.

Эксперт подчеркнул, что снижение инфляции до 5% к концу 2026 года технически возможно, но, откровенно говоря, маловероятно в отсутствие благоприятного стечения внешних и внутренних факторов. Более реалистичным представляется диапазон 6-7%, что будет представлено в официальной статистике как «приближение к целевому уровню». Для устойчивого снижения инфляции до 4% необходимы структурные реформы, направленные на повышение производительности труда, развитие внутреннего рынка капитала и коррекцию дисбалансов на рынке труда.