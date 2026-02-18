 
Экономика

Четыре компании из Псковской области презентовали свои проекты в Казахстане

0

Четыре компании из Псковской области презентовали свои проекты в Республике Казахстан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, бизнес-миссия состоялась при содействии Центра поддержки экспорта Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В состав делегации Псковского региона вошли косметическое производство «Айрон барбер»; поставщик промышленного оборудования в Великих Луках «Курс»; Великолукский кабельный завод и компания по производству защитных покрытий «Химфлекс».

В Казахстане псковская делегация встретилась с торговым представителем РФ и представителем Российского экспортного центра. Ключевыми темами переговоров стали практические аспекты сотрудничества: выстраивание логистических цепочек, действующие меры господдержки и запросы локального бизнеса.

Запланирована серия встреч с потенциальными партнерами. 

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026