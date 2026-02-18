Четыре компании из Псковской области презентовали свои проекты в Казахстане

Четыре компании из Псковской области презентовали свои проекты в Республике Казахстан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, бизнес-миссия состоялась при содействии Центра поддержки экспорта Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В состав делегации Псковского региона вошли косметическое производство «Айрон барбер»; поставщик промышленного оборудования в Великих Луках «Курс»; Великолукский кабельный завод и компания по производству защитных покрытий «Химфлекс».

В Казахстане псковская делегация встретилась с торговым представителем РФ и представителем Российского экспортного центра. Ключевыми темами переговоров стали практические аспекты сотрудничества: выстраивание логистических цепочек, действующие меры господдержки и запросы локального бизнеса.

Запланирована серия встреч с потенциальными партнерами.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».