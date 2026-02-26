 
Экономика

Зарплаты специалистов по кибербезопасности в Псковской области выросли на 12%

0

Рынок труда в сфере кибербезопасности в Псковской области демонстрирует положительную динамику: за последний год зарплатные предложения для профильных специалистов увеличились на 12%. При этом по уровню медианной зарплаты регион остаётся на нижних позициях в Северо‑Западном федеральном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно актуальным данным, медианная предлагаемая зарплата для специалистов по кибербезопасности в Псковской области составляет 60 000 рублей. Это самый низкий показатель среди всех регионов СЗФО.

Для сравнения: в лидирующих регионах округа медианные зарплаты существенно выше:

  • Санкт‑Петербург — 101 200 рублей;
  • Мурманская область — 100 000 рублей;
  • Республика Коми — 90 000 рублей;
  • Ленинградская область — 83 300 рублей;
  • Вологодская область — 71 500 рублей;
  • Калининградская область — 68 400 рублей.

Близкие к псковским показатели демонстрируют также Новгородская область (62 500 рублей), Архангельская область и Республика Карелия (в диапазоне 65 000–67 000 рублей).

