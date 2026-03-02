Получившие в 2025 году доход свыше 2,4 млн рублей псковичи заплатят налог по ставке 15%

В Псковской области продолжается кампания по декларированию гражданами своих доходов, с которых они обязаны уплатить НДФЛ в бюджет. В УФНС России по региону напомнили, что с 2025 года применяется прогрессивная шкала налогообложения, а ставка НДФЛ зависит от суммы дохода.

Представить налоговую декларацию за 2025 год необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Задекларировать доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты или нотариальные конторы, а также другие лица, занимающиеся частной практикой.

Все категории граждан, обязанные подать декларации о доходах, указаны в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

Напомним, до 2025 года доходы облагались НДФЛ по ставке 13% вне зависимости от суммы. С 2025 года применяется прогрессивная шкала налогообложения и ставка НДФЛ зависит от суммы дохода:

13%, если сумма за год равна или меньше 2,4 млн руб.;

15% для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;

18% для доходов от 5 млн до 20 млн руб. в год;

20% для доходов от 20 млн до 50 млн руб. в год;

22% для доходов более 50 млн руб. в год.

В отношении налоговых баз (п. 6 ст. 210 НК РФ), например, по доходам от продажи имущества или от операций с ценными бумагами, ставка НДФЛ также составляет:

к доходам в пределах 2,4 млн руб. по-прежнему применяется ставка 13 %;

к сумме свыше 2,4 млн руб. – ставка 15%.

Например: гражданин купил квартиру в 2024 году за 8 млн рублей, а продал в 2025 году за 11 млн рублей. Облагаемый НДФЛ доход будет равен 3 млн рублей (11 млн – 8 млн). Расчет налога составит: 2,4 млн рублей *13% = 312 тысяч рублей – по ставке 13% и (3 млн рублей – 2,4 млн рублей)*15% = 90 тысяч рублей – по ставке 15%.

Напоминаем, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в общем случае - 5 лет. Налогооблагаемый доход можно уменьшить на сумму расходов, связанных с приобретением проданного имущества.

Удобнее всего заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@) и направить ее в ФНС России с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», где часть данных заполняется автоматически.

Если представить декларацию для отчета о доходах в текущем году требуется не позднее 30 апреля, то уплатить исчисленный в декларации налог – не позднее 15 июля.