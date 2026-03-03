 
Экономика

ЗАО «ЗЭТО» получило наивысшие оценки в рейтинге поставщиков на VIII конференции «Инвестэнерго-2026»

0

VIII ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» состоялась 26 февраля в Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЗАО «ЗЭТО», на мероприятии подвели итоги ежегодного отраслевого опроса генерирующих и сетевых компаний. Завод «ЗЭТО» получил наивысшие оценки в рейтинге лучших поставщиков электротехнического оборудования. 

Фотографии: ЗАО «ЗЭТО»

Конференция традиционно выступила ключевой профессиональной площадкой для обсуждения актуальных задач импортозамещения, развития отечественного энергетического машиностроения, а также повышения эффективности реализации программ модернизации энергетического оборудования. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения технологической независимости.

Одним из центральных событий деловой программы стало подведение итогов ежегодного отраслевого опроса генерирующих и сетевых компаний. По его результатам ЗАО «ЗЭТО» в рейтинге лучших поставщиков электротехнического оборудования получило наивысшие оценки в номинациях «Высоковольтные выключатели» и «Опорные изоляторы». Такой результат отражает высокий уровень доверия со стороны профильных компаний и отраслевого экспертного сообщества, отметили на предприятии. 

«В условиях возрастающих требований к уровню локализации и инновационности решений данное признание приобретает дополнительное значение, создавая основу для дальнейшего развития и расширения присутствия предприятия в ключевых сегментах рынка. Полученные награды усиливают статус компании как технологически ориентированного производителя, способного отвечать на стратегические вызовы отрасли и участвовать в реализации масштабных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры России», - прокомментировали в ЗАО «ЗЭТО». 

