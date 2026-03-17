«Деловая Россия» и псковский завод «Титан-Полимер» будут развивать промышленный туризм

Запуск промышленного туризма и инвестиции в кадры обсудила исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина на рабочей встрече с директором псковского завода «Титан-Полимер» Борисом Табаевым. Участники встречи разобрали текущую повестку, вызовы, с которыми сталкивается производственный сектор, и наметили конкретные векторы сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».

«Открытость — признак уверенного бизнеса. Мы договорились о развитии промышленного туризма на базе предприятия. Это важнейший шаг: мы хотим показать масштаб современного производства изнутри, познакомить жителей и гостей региона с передовыми технологиями и наглядно продемонстрировать, как создается реальный продукт. Завод сегодня — это высокотехнологично, безопасно и перспективно!» — отметили в «Деловой России».

Эксперты подчеркнули: чтобы предприятие росло, ему также нужны молодые, амбициозные и квалифицированные специалисты. Участники встречи обсудили внедрение программ целевого обучения студентов, считая такое партнерство взаимовыгодным: молодежь получает стипендию, практику на реальном оборудовании и гарантию трудоустройства, а «Титан-Полимер» — сотрудников, подготовленных точно под стандарты компании.