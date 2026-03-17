 
Экономика

«Деловая Россия» и псковский завод «Титан-Полимер» будут развивать промышленный туризм

0

Запуск промышленного туризма и инвестиции в кадры обсудила исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина на рабочей встрече с директором псковского завода «Титан-Полимер» Борисом Табаевым. Участники встречи разобрали текущую повестку, вызовы, с которыми сталкивается производственный сектор, и наметили конкретные векторы сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».

Фото: «Деловая Россия Псковская область» / «ВКонтакте»

Одним из ключевых вопросов, взятых в работу, стал запуск промышленного туризма и инвестиции в кадры.

«Открытость — признак уверенного бизнеса. Мы договорились о развитии промышленного туризма на базе предприятия. Это важнейший шаг: мы хотим показать масштаб современного производства изнутри, познакомить жителей и гостей региона с передовыми технологиями и наглядно продемонстрировать, как создается реальный продукт. Завод сегодня — это высокотехнологично, безопасно и перспективно!» — отметили в «Деловой России». 

Эксперты подчеркнули: чтобы предприятие росло, ему также нужны молодые, амбициозные и квалифицированные специалисты. Участники встречи обсудили внедрение программ целевого обучения студентов, считая такое партнерство взаимовыгодным: молодежь получает стипендию, практику на реальном оборудовании и гарантию трудоустройства, а «Титан-Полимер» — сотрудников, подготовленных точно под стандарты компании.

«Политика "Деловой России" неизменна: мы стремимся объединить все крупные и средние предприятия региона в единый, мощный кулак. Только консолидируя усилия лидеров рынка, мы можем эффективно защищать интересы бизнеса, создавать комфортный деловой климат и кратно увеличивать инвестиционную привлекательность нашего региона», — заключили в региональном отделении «Деловой России».
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026