 
Экономика

Псковский регион обеспечивает себя основным продовольствием – Андрей Козлов

Псковская область уже давно достигла самодостаточности в обеспечении основными продуктами питания. Такое мнение высказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия») в беседе с корреспондентом ПЛН FM. Он заявил, что угрозы продовольственной безопасности нет.

«Мы практически полностью обеспечили себя всеми продуктами питания. Есть небольшие закупки овощей открытого и закрытого грунта, а также фруктов. Но это те продукты, которые не всегда используются в ежедневном рационе. Молоко, мясо, яйца, хлеб — эти вещи мы обеспечиваем себе полностью. Продовольственной безопасности в нашей стране в ближайшие много лет ничего не угрожает», - считает Андрей Козлов.


Ранее в публичных медиа появилась информация, что крупные производители мясной и молочной продукции в Псковской области испытывают серьёзные финансовые трудности. Комментируя ситуацию, депутат указал на сложности, связанные с подорожанием кредитных ресурсов. 


«Действительно, конъюнктура рынка складывается так, что кредитные ресурсы, которыми пользуются любые, особенно крупные холдинги, подорожали очень сильно. Ставка рефинансирования не уменьшалась, хотя она стала снижаться, но всё равно оставалась достаточно высокой. Соответственно, заемные денежные средства стали дороже», - сказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания.

