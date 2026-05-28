РФ ограничит ввоз плодов и овощей из Армении

В России с 30 мая вводят ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщили в Россельзознадзоре.

«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия», — пояснили в ведомстве.

Мера будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Она коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, инспекция армянских предприятий выявила в тепличных комплексах наличие карантинных объектов, что систематически подтверждалось и при ввозе — всего зафиксировали 181 такой случай. Армянская же сторона не приняла никаких мер по устранению нарушений.

Помимо этого, значительную часть продукции поставляют участники внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного контроля. В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории России.