РФ ограничит ввоз плодов и овощей из Армении

В России с 30 мая вводят ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщили в Россельзознадзоре.
Мера будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Она коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, инспекция армянских предприятий выявила в тепличных комплексах наличие карантинных объектов, что систематически подтверждалось и при ввозе — всего зафиксировали 181 такой случай. Армянская же сторона не приняла никаких мер по устранению нарушений.
Помимо этого, значительную часть продукции поставляют участники внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного контроля. В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории России.