Завод «АВАР» в рамках серии бизнес-туров посетила почти сотня псковских гимназистов

Региональное отделение «Деловой России» открывает изнанку псковской промышленности и запускает серию эксклюзивных бизнес-туров на флагманские предприятия Псковской области. Как сообщили представители отделения в социальной сети «ВКонтакте», ученики 6–10 классов Ольгинской гимназии в количестве почти 100 человек посетили завод «АВАР».

Фотографии: Псковское региональное отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

«Начали мы сразу с крупного калибра. Первым пунктом нашего технологического маршрута стал легендарный градообразующий гигант Пскова — завод «АВАР». Вместе с нами в это трехдневное путешествие отправились ученики 6–10 классов Ольгинской гимназии. Почти сотня ребят своими глазами увидела, как создается то, что двигает российский автопром вперед», — комментируют в региональном отделении «Деловой России».

На одной площадке удалось собрать уникальное комбо: опыт действующих предпринимателей, амбиции студенчества и свежий взгляд школьников. Именно из такой преемственности и рождается сильная экономика, считают в «Деловой России».

За три дня гости завода разобрались в «пути» продукта: от первых чертежей и задумки до финального схода детали с конвейера, а также в менеджменте производства: как управлять гигантскими цехами и координировать тысячи процессов одновременно. Школьникам рассказали о том, где производство находит скрытые резервы и как автоматизация заменяет рутину, а также какие технологии будущего работают на благо отечественной индустрии прямо сейчас.

«Мы создаем экосистему, где крупная промышленность и новое поколение говорят на одном языке. Такие выезды — это не просто экскурсии, это мощный импульс для Псковской области», — отмечают в «Деловой России».

Серия бизнес-туров на флагманские предприятия Псковской области даёт возможности для прямого диалога между лидерами рынка и теми, кто только выбирает свой путь, возможность увидеть реальные бизнес-кейсы изнутри, задать неудобные вопросы и получить честные ответы, а также посмотреть и понять, подходит ли работа на предприятии в будущем или нет.