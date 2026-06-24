ПСБ продает активы Rietumu Banka в Петербурге, Москве и Подмосковье

ПСБ открыл прием заявок на участие в аукционе по продаже 100% уставного капитала ООО «Сфера», ООО «Ривер Сайт», 80% уставного капитала ООО «Золотой ученик» и акций в размере 97,15% уставного капитала ОАО «Новомосковский Технопарк».

Фото: ПСБ

Стартовая цена активов, продаваемых единым лотом, установлена в размере 267 800 002 рублей, шаг аукциона — 1%. Для участия в торгах претендентам необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости.

Прием заявок завершится 30 июня, торги состоятся 2 июля на АО «Российский аукционный дом».

Компании ведут свою деятельность в Санкт-Петербурге и Московской области.

ООО «Сфера» зарегистрировано в 2014 году в Санкт-Петербурге, основным видом деятельности является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Компания владеет земельным участком в Москве площадью 2 938 кв. м под малоэтажное жилищное строительство и для рекреационных целей.

ООО «Ривер Сайт» зарегистрировано в 2011 году в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности ООО «Ривер Сайт» является покупка и продажа собственного недвижимого имущества, дополнительными - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции и пр. ООО «Ривер Сайт» владеет земельными участками.

ОАО «Новомосковский Технопарк» создано в 1994 году в Московской области, город Видное, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

ООО «Золотой ученик» создано в 2004 году в Санкт-Петербурге, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Предприятие владеет и управляет двумя складами по адресу в Санкт-Петербурге, а также земельным участком под ними.

Подробнее об условиях продажи — в карточке аукциона на сайте АО «Российский аукционный дом» и ГИС Торги.

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