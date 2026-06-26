Почему молодёжь не идёт в сельское хозяйство, ответил эксперт

Сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности страны и ее важнейший экспортный потенциал. Однако профессии этого значимого сектора экономики не считаются престижными. В сельскохозяйственные вузы поступают по остаточному принципу, молодежь не выбирает агро, хотя ежедневно и с удовольствием пользуется результатами труда аграриев. Почему так происходит ответил агропредприниматель, эксперт в сфере селекции и семеноводства Григорий Кухаренко.

Эксперт отметил, что сельское хозяйство — это отрасль, которую нужно любить. Но сегодня молодёжь ориентирована на быстрый заработок при минимуме усилий и максимуме релакса. Чтобы изменить ситуацию, надо кардинально менять подходы: популяризировать профессию с детства, показывать её престиж, важность и перспективы.

«Крупные агрохолдинги, несмотря на свою значимость, мало способствуют развитию отрасли в целом: они сосредоточены на собственном росте, диверсификации земельного банка и продвижении своих брендов, а не на поддержке профессий, передаче опыта и трансляции технологий. В отличие от них, малые хозяйства обеспечивают преемственность: когда предприятие передаётся из поколения в поколение, наследник несёт финансовую и моральную ответственность за его сохранение и развитие», - заметил Григорий Кухаренко.

Эксперт обозначил четыре шага по повышению престижа аграрных профессий.

Первый шаг — популяризация с детства. В странах Европы любовь к сельскому хозяйству прививают с ранних лет. В школах и детских садах создают мини-фермы, теплицы, живые уголки. В России этот опыт постепенно возрождается, но пока не имеет системного характера.

«Следует внедрять специализированные образовательные программы, организовывать экскурсии на предприятия и проводить дни открытых дверей. Так дети смогут увидеть, что аграрный труд полезный и интересный», - считает Григорий Кухаренко.

Второй шаг — государственная поддержка фермерских хозяйств. Значительный сектор экономики составляют малые технологические компании и семейные фермерские хозяйства. Они поддерживают жизнь на сельских территориях и играют существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

«Кровь экономики — не корпорации, требующие огромных вливаний, а малые предприниматели. Есть несколько способов поддержки таких форм хозяйствования: упрощение работы с госзаказами, поскольку многие фермеры боятся погружаться в эту тематику из-за большого количества жёстких требований и ограничений; гранты и субсидии на развитие частных хозяйств; налоговые льготы для семейных ферм; программы обучения и переподготовки кадров», - продолжил Григорий Кухаренко.

Третий шаг — поддержка технологических компаний. Отдельной формой поддержки должно стать субсидирование технологий, пусть даже импортных, которые российские производители смогут перенять, доработать и использовать для дальнейшего развития. Современное сельское хозяйство — это не только труд на земле, но и высокие технологии. Россия уже демонстрирует успехи в селекции, животноводстве, интенсивном садоводстве, развитии тепличных хозяйств.

«Мы должны быть не просто поставщиками продовольствия — в этом случае нас легко заменить, — но носителями технологий. Продовольствие в обмен на технологии — вот принцип, который поможет отрасли развиваться», - подчеркнул Григорий Кухаренко.

Четвёртый шаг — шоу, зрелища, информация. Агро должно стать зрелищем. В числе возможных форматов: агрофестивали с мастер-классами, дегустациями и презентациями новых технологий; программы о жизни фермеров и реалити-проекты о развитии хозяйств; блогерские коллаборации — привлечение лидеров мнений для освещения аграрной тематики.

«Многие известные люди в разные периоды своей жизни были связаны с агро. Например, не все знают, что спикер Госдумы Вячеслав Володин окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства и сейчас активно участвует в реконструкции Ботанического сада СГУ. Там проводится масштабное благоустройство, реконструируется лаборатория, воссоздаётся оранжерея, и, возможно, для школьников, которые будут приходить в сад на экскурсии, он станет той самой дверцей в агро», - предложил Григорий Кухаренко.

Блогерами, продвигающими аграрную тематику, становятся и сами фермеры: сначала они рассматривают соцсети в качестве перспективной площадки для продвижения своей продукции, а потом дополняют контент рассказами о своей работе и сельской жизни.

Эксперт подчёркивает, что общество должно знать о тех, кто создаёт новые сорта растений, конструирует сельхозтехнику, выращивает урожай, пишет RuNews24.ru.