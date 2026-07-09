 
Экономика

Добровольные взносы самозанятых в 2026-м могут сильно не дотянуть до плана

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Добровольные взносы работающих на себя граждан на пенсии и больничные в 2026 году могут сильно не дотянуть до плана. За I квартал на пенсионное страхование поступило 574 миллиона рублей — 8,5% годового прогноза. На страхование на случай болезни — всего 34 миллиона рублей, или 0,5% плана. Это следует из доклада Счетной палаты по бюджету Соцфонда.

Изображение сгенерировано нейросетью

Власти рассчитывают собрать по каждому направлению около семи миллиардов рублей. Речь о самозанятых, ИП, адвокатах, нотариусах и других работающих на себя гражданах: за них нет работодателя, который перечисляет страховые взносы, поэтому включаться в систему они должны добровольно.

Однако интерес оказался слабее ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в 2026-м нужно перечислить в Соцфонд минимум 71,5 тысячу рублей. Для многих это слишком много, особенно при нестабильных доходах, считают эксперты. Кроме того, выгода от таких платежей неочевидна: пенсия остается отложенной историей, а жестких санкций за отказ от взносов нет.

Главный риск в том, что без добровольных платежей работающие на себя могут не накопить достаточно стажа и баллов для страховой пенсии и будут рассчитывать только на минимальную социальную поддержку. Те, кто не застрахован на случай болезни, также не получат компенсацию дохода, временно потеряв трудоспособность, пишут «Известия».

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