«Дневной дозор»: Современная молодежь не хочет работать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему современная молодежь не хочет работать?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: пресс-служба Областного центра занятости

По данным Росстата, в мае 2026 года численность безработной молодежи в России выросла на четверть. При этом, если в целом по стране уровень безработицы низкий – 2,1%, то среди молодежи, относительно других возрастных категорий, он достаточно высокий - 22%.

Многие работодатели и представители кадровых агентств отмечают, что молодежь сама отказывается от работы. В 90-е годы прошлого века такое избирательное отношение казало невозможным, так как люди хватались буквально за любую работу. Ненормированный рабочий день, черные зарплаты, фактическое отсутствие законодательства о труде – всё это не отпугивало сотрудников от работы. Готовы были практически на всё, чтобы просто выжить в тех условиях. Поколение, выросшее после 2000-го года, в массе своей не сталкивалось с материальными трудностями. Поэтому их приоритеты при поиске работы значительно изменились.

Новое поколение, по мнению экспертов и психологов, не готово тратить своё время и силы ни на поиск работы, ни на выполнение трудовых обязанностей. Молодые люди привыкли к комфорту, поэтому ищут такую работу, которая не будет требовать сильной вовлечённости. Им хочется как можно меньше тратить своё время, ресурсы и силы, но при этом иметь возможность повышать качество своей жизни и позволять себе достойный отдых. При выборе работы они чаще всего предпочитают офис, а не производство. Самый удобный вариант – дистанционка, которая не будет их ничем обременять. Это и есть одна из причин низкой производительности труда: молодые кадры приходят на работу с завышенными ожиданиями и установкой: «Хочу работать поменьше, но получать побольше».

Мы решили узнать, действительно ли современная молодежь не хочет работать? С какими трудностями молодые люди сталкиваются при устройстве на работу, и каковы их основные требования к работодателям? Ответы на эти вопросы давайте искать вместе в программе «Дневной дозор».

Временно исполняющая обязанности директора Областного центра занятости населения Наталья Мозговая отметила, что запросы молодых людей изменились, а понять их работодателям бывает тяжело. Она рассказала о работе Молодёжного кадрового центра в Пскове, где регулярно проходят консультации, профориентационные тесты и мастер-классы, а также помогают молодым людям в составлении резюме и организации встреч с работодателями.

«Учитывая, что в Псковской области молодежь – это ключевой трудовой ресурс на ближайшие годы, мы видим небольшие изменения их карьерных запросов. Сейчас главный мотив – это интересы развития, а не просто сидеть на рабочем месте ради зарплаты. Более половины молодых специалистов, исходя из нашего опроса, готовы даже уволиться, если они не увидят своих карьерных перспектив в ближайшем обозримом будущем. То есть это небольшой период, примерно год-два. При этом они сталкиваются с большим количеством трудностей. Это, прежде всего, непонимание со стороны работодателей. По нашей статистике, 72% молодых людей называют главным «редфлагом» неопределенное описание вакансии. То есть они не всегда понимают, что от них хотят и на каких условиях. Еще очень часто отпугивают молодежь переработки и порой неэтичное поведение работодателя на собеседовании. Но в защиту работодателя я хочу сказать, что все эти претензии взаимные, потому что, как и со стороны соискателей, резюме бывает порой неинформативное, и поведение на собеседовании со стороны молодых соискателей тоже не всегда бывает адекватным. Какие тогда сейчас основные требования к работодателям? Как правило, стабильность и надежность компании, четкость и открытость руководства, об этом говорят 39% респондентов. Для 50% опрошенных очень важна комфортная атмосфера в коллективе. Отсутствие переработок важно для 47%. И постковидные последствия, когда все попробовали работать на удаленке, в виде гибкого графика - это важно для 34%».

Видит у молодого поколения нежелание трудоустраиваться на работу и директор предприятия «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер Заксобрания Псковской области Юрий Сорокин. Особенно остро, по его наблюдениям, это ощущается на промышленных производствах, где дистанционно работать попросту нет возможности. Юрий Сорокин придерживается мнения, что бороться с этой тенденцией бесполезно, лучше отдать предпочтение поиску компромиссов с молодым поколением.

«Шесть лет назад, когда случился COVID, все поняли, что комфортно работать дистанционно. И молодежь поняла, что необязательно сидеть на работе восемь часов или другое количество времени, а можно работать удаленно. Они всяческими способами пытаются найти работу, которая бы позволила им иметь больше личного времени и как можно меньше времени тратить на нахождение в офисе. Они хотят распоряжаться своим временем, своими возможностями, знаниями так, как им угодно, как им нравится, как они считают нужным, и мы должны с этим смириться. Очень трудно заставить молодых людей в возрасте от 25 до 35, может быть, даже побольше работать. Это касается работ в офисе, умственного труда, на такой работе дистанционка применима. А, например, на нашем предприятии, где реальное производство - дистанционно работать невозможно. Управлять производством можно дистанционно, но непосредственно выпускать продукцию нужно, находясь на производстве. И мы пытаемся искать сотрудников среди молодежи, но они не хотят работать в условиях товарного производства, а хотят найти себя в режиме дистанционной работы. Что-то продавать, создавать, конструировать, делать удаленно, не находясь в офисе, или находясь в офисе минимальное количество времени. И я сейчас начинаю думать, что бороться с этим бесполезно. Себе дороже будет, если я буду соглашаться на некоторые специальности либо в свободном графике посещения, либо удаленной работы: выполняешь задания, отчитываешься, получаешь за это деньги. Но, работая удаленно, молодежь должна помнить и о качестве труда. Никто вперед платить не будет, а потом искать, находить, разбираться с этим удаленщиком. Поэтому они должны быть готовы, что сначала работа должна быть сделана, только потом окончательный расчет заработной платы. В общем, мы должны учиться друг у друга». Опытный бизнесмен, директор холдинга NPN Игорь Савицкий утверждает, что безработица среди молодых людей связана с их нежеланием пока обременять себя трудовыми обязательствами.

«Человеку свойственно не желать работать. Работа - дело тяжелое, на ней устаешь. А молодежь сегодня хочет отдохнуть. Сейчас я не вижу социальной проблемы устройства молодых людей на работу. На наши «заводы, суда, пароходы» молодые люди не рвутся на работу. Тем более, мы можем брать работу людей на обучение, без квалификации. Очередь к нам не стоит. Молодые люди пока хотят от всего отдохнуть. И, видимо, есть какие-то источники доходов. Это, возможно, родители или случайные заработки. Сейчас же, как в советской время, статьи за тунеядство нет. Тем не менее хочется предупредить современную молодежь: чтобы после 30 лет хорошо зарабатывать, надо 10 лет с 20 провести в трудах. Надо получить образование, квалификацию. Хорошие специалисты выходят только из тех людей, которые прошли все эти ступени. Чтобы стать хорошим прорабом, надо поработать на стройке каменщиком, бетонщиком. Если хотите стать хорошим механиком и инженером, надо, кроме образования, хорошо поработать, тогда действительно будет наработана квалификация. Они сейчас просто теряют время, но они думают, что все еще успеют, у них вся жизнь впереди. А безработицы среди молодежи как социальной проблемы, я считаю, нет».

Член Молодежного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, уроженец Пскова Денис Жгунов подчеркнул свое несогласие с тем, что новое поколение в массовом понимании не хочет работать. Одну из причин роста безработицы среди молодежи он видит в том, что количество рабочих мест разных направлений и специальностей в регионах значительно меньше, чем в крупных городах.

«В первую очередь у работодателей всегда стоит вопрос об уровне квалификации и опыта молодого человека. Если человек заинтересован в работе, например, в секторе, связанном с государственным управлением, с бизнесом, с IT-технологами, важны высшее образование, но помимо высшего образования важны компетенции и качества соискателя. Их в современном мире можно получить не только при опыте работы, но в том числе и участвуя в различных федеральных проектах, конкурсах. Они порой дают огромные стартовые возможности. Если молодой человек, например, получил среднее образование или закончил 11 классов и дальше идет в колледж, то здесь огромное количество вакансий. Здесь нет никаких подводных камней, где бы молодой человек не мог устроиться на работу. Просто, как правило, есть расхождение получаемого образования и применения этого образования в практическом понимании. Не считаю правильным и уместным аргумент, что молодежь ленится. Это не так, поскольку даже если молодой человек не хочет откликаться на определенную вакансию или устраиваться на работу, здесь служит тот фактор, что у него низкий уровень профориентации. Не надо винить молодежь в том, что она не хочет идти работать, надо устраивать нормальные, выверенные, систематические профориентационные ориентиры для этой молодежи. К сожалению, сейчас можно признать, что таких профильных агрегаторов, которые создают систему профориентации для молодежи, нет. Вот это проблема».

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов придерживается мнения, что нынешняя молодежь очень амбициозна. Однако, по его мнению, высокий уровень безработицы связан с разочарованием молодых людей от тех возможностей, которые даёт высшее образование.