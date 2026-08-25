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20-летие псковского отделения «Деловой России» отпраздновали за городом

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Отделение «Деловой России» отметило два десятилетия со дня появления организации в Псковской области в минувшие выходные, сообщили представители «Деловой России» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковское отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

Как отметили представители организации, этот знаковый рубеж они решили встретить в кругу единомышленников, вдали от деловых центров и городской суеты.

Юбилейный вечер прошел на природе за городом, в атмосфере гармонии и спокойствия. «Мы отлично перезагрузились, отдохнули душой и зарядились созидательной энергией для будущих свершений. На празднике мы не только подвели итоги пройденного за 20 лет пути, но и в неформальной обстановке наметили амбициозные планы развития нашего отделения», — прокомментировали в организации.

Представители псковского отделения «Деловой России» также выразили благодарность всем, кто смог отложить текущие дела и разделить этот праздник: «Ваше участие, идеи, опыт и дружеское плечо — это то, что делает наше отделение по-настоящему сильным и сплоченным сообществом "людей дела"».

«Двадцать лет — это прекрасный возраст, когда уже есть солидный опыт, но впереди еще больше энергии для роста. Нас ждут новые проекты, партнерства и победы. Двигаемся дальше — вместе!» — заключили в «Деловой России».
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