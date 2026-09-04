От студенческой инициативы до технологической ИТ компании: как выросла псковская «ЭНДИ»

Псковская компания «ЭНДИ», основанная студентами в 2006 году, выросла в группу компаний, которая сегодня объединяет рекламное производство, стратегический брендинг и разработку иммерсивных (AR/VR) ИТ-продуктов для различных отраслей, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Изображение создано нейросетью

Группу компаний «ЭНДИ» создали Евгений Надобников и Дмитрий Трусов. На старте это были два студента третьего курса, которые разрабатывали сайты для знакомых и небольших компаний. Сегодня в группу компаний входят рекламное направление, агентство стратегического брендинга enDESIGN и аккредитованная ИТ-компания «ЭНДИ». Клиенты работают в разных регионах России, а сама компания применяет технологические продукты в промышленности, образовании, туризме, музейном деле и медицине.

От веб-разработки к группе компаний

Первой специализацией «ЭНДИ» стала разработка сайтов. Затем клиенты начали заказывать дизайн, полиграфию и наружную рекламу. Компания расширяла компетенции, формировала команды под новые задачи и инвестировала в собственное производственное оборудование. В результате студенческий проект вырос и разделился на самостоятельные бизнес-направления.

Одним из первых крупных ИТ-проектов стал watermarket.ru — отраслевой портал для производителей питьевой воды и безалкогольных напитков. В 2008 году команда запустила городской портал PskovLive.ru с новостями, афишей и городскими сервисами. Эти проекты дали компании опыт создания и развития собственных масштабных цифровых площадок.

«Мы росли не только вслед за запросами клиентов, но и вслед за рынком. Если видели устойчивый спрос, собирали экспертизу, выстраивали процесс и превращали новую компетенцию в отдельное направление», — говорит сооснователь группы компаний Евгений Надобников.

Три направления бизнеса

Рекламное подразделение работает как агентство полного цикла: разрабатывает дизайн, выпускает полиграфию и сувенирную продукцию, производит наружную рекламу и реализует комплексные рекламные кампании. Основной рынок этого направления — Псковская область.

Агентство enDESIGN специализируется на разработке стратегий брендов, позиционировании, фирменном стиле и брендинге компаний, продуктов и территорий. В 2025 году агентство вошло в топ-7 брендинговых агентств России.

«ЭНДИ» сопровождает промышленное программное обеспечение для крупных федеральных заказчиков и создает собственные ИТ-продукты. Компания является резидентом «Сколково», ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» и ИНТЦ «Юнити парк».

AR и VR как прикладной инструмент

Компания объединила разработки в сфере дополненной и виртуальной реальности в экосистему 5sensAR. Для промышленных компаний «ЭНДИ» создает цифровые двойники оборудования, VR-тренажеры и корпоративные обучающие курсы. Компания предлагает отдельный продукт в виде системы мобильных эксплуатационных обходов с дополненной реальностью. Эта система сопровождает сотрудника по маршруту, предоставляет данные об оборудовании, фиксирует результаты осмотра и обеспечивает связь с удаленным специалистом.

Для школ компания создала и развивает образовательную цифровую платформу Eduverse. Она объединяет библиотеку познавательных VR-сценариев по истории, литературе, физике, астрономии, биологии и окружающему миру с системой управления VR-классом. Педагог может запускать материалы на группе устройств, контролировать прохождение сценариев и выводить изображение из очков на общий экран.

В сфере туризма и культуры компания развивает экосистемную платформу иммерсивного туризма Tourverse и проект «Артефакты времени». «ЭНДИ» создает иммерсивные экскурсии, исторические реконструкции, музейные экспозиции в дополненной и виртуальной реальности и AR-книги. Компания реализовала проекты в Пскове, Великом Новгороде, Сургуте, Смоленске, Ярославле, Москве, Азове и других городах. Среди заказчиков и партнеров выступают Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, Азовский музей-заповедник, Институт археологии севера и другие организации.

Компания развивает медицинское направление, которое включает платформу Medverse и решения Immersive Psychology. В них «ЭНДИ» использует виртуальную реальность и искусственный интеллект для психологической помощи, диагностики и обучения специалистов.

«Мы не продаем технологию ради эффекта. Каждый проект стартует с конкретной задачи: безопасно обучить сотрудника, наглядно объяснить учебный материал, восстановить утраченный объект или дать специалисту новый рабочий инструмент», — отмечает Евгений Надобников.

«Мой бизнес»: инструменты роста и совместные проекты

Группа компаний использует финансовые и нефинансовые меры поддержки центра «Мой бизнес» Псковской области. Компания получила льготное финансирование в объеме до 5 млн рублей и поддержку при регистрации товарных знаков. Центр также помогает с участием в деловых миссиях: в 2026 году «ЭНДИ» входит в состав региональной делегации на Kazan Digital Week.

Стороны выстраивают сотрудничество в обе стороны. Представители «ЭНДИ» выступают экспертами и спикерами на мероприятиях центра, проводят мастер-классы по брендингу, маркетингу, ИТ и искусственному интеллекту, участвуют в подготовке Недели креативной экономики.

В 2025 году ИТ-комитет Псковского регионального отделения «Опоры России» под руководством Евгения Надобникова, центр «Мой бизнес» и Псковское отделение Сбера организовали первый Псковский практический ИИ-форум. В очном и онлайн-формате он собрал более 200 предпринимателей. Затем партнеры продолжили совместную работу в формате отраслевых дискуссий и образовательных мероприятий.

«Центр “Мой бизнес” дает доступ к финансированию, экспертизе, деловым контактам и новым рынкам. При этом мы сами участвуем в развитии предпринимательской среды региона: делимся опытом и совместно создаем полезные для бизнеса мероприятия», — говорит Евгений Надобников.

Софья Богданова

Материал создан по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Реклама. Автономная НО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания). ИНН 6027123709. Erid: 2SDnjcffkbV