Агротуризм по-изборски: от бабушкиного пая до ягодного рая

Недалеко от Изборска есть фермерское хозяйство «Русский хутор», где клубника появляется уже в мае, а к концу лета созревает малина. Не простая, а сладкая и размером со спичечный коробок! Такую ягоду и собирать легко, и варенье из нее вкусное получается, и химии никакой. Поэтому фермерскую продукцию нередко покупают для детей. Гости здесь - явление частое: псковичи и жители обеих столиц приезжают не только ради покупок, но и чтобы погулять на свежем воздухе и поесть спелую ягоду прямо с ветки.
О том, как земельный участок с доставшимся в наследство домом превратился в клубнично-малиновый рай, Псковской Ленте Новостей рассказала фермер Светлана Ефимова.
Попробовала и влюбилась
Как ни странно, но история успешного ягодного бизнеса началась с потерь. «В 2000 году у нас сгорел дом в Пскове. Жить нам было негде, и мы с двумя несовершеннолетними детьми переехали жить к маме в Старый Изборск. Первое время мыкались: я то дояркой поработала, то еще где-то. А потом решили открыть свое дело», - вспоминает Светлана Ефимова.
Начальным капиталом, как сейчас принято говорить, стал пай от бабушки. «Мы его продали, купили земельный участок и стали потихоньку развиваться», - говорит женщина.
Семья решила выращивать малину. Получилось не сразу. Фермеры перепробовали несколько сортов ягоды. Одна оказалась кислой, на другом появлялась мошка, а еще один был таким «шипованным», что невозможно было ее собирать. «Сорт назывался «Шапка Мономаха». Малина, конечно, хорошая, крупная, но я после сбора этой ягоды была вся в крови», - рассказывает она.
В итоге решили выращивать один сорт - «Джуан Джи». Эту ягоду Светлана попробовала на местном рынке и влюбилась в нее - насколько крупной и сладкой она была! «Привез ее на рынок частник, он также продавал кусты. Но саженцы купить я не решилась. С другими сортами нас часто обманывали. Но потом мы этого Владимира нашли в мунокруге Горелово в Петербурге. Приехали к нему, купили кусты малины и уехали довольные душой», - говорит фермер.
«Она - не ваша!»
На сотню кустов малины были потрачены последние деньги. И Светлана всю зиму переживала - приживутся ли саженцы. Весной стало понятно, что малина пошла «на ура».
Сразу стала давать много поросли. А сама ягода росла размером со спичечный коробок. «Она очень крупная! К нам женщина из Неелово приезжает который год, говорит, что так быстро ведро малины она никогда не собирала! Полчаса - 10 литров собрано!» - поясняет Светлана Ефимова.
Сначала кустами малины засадили один гектар, затем - еще три. Со сбытом проблем не возникло. Так как в этих местах туристов много, фермеры стали продавать малину в стаканчиках. Когда объемы увеличились - торговля пошла уже килограммами. И география стала расширяться, появились покупатели из Пскова, которые брали малину оптом на продажу. Затем «подтянулся и Петербург».
Тем временем фермеры стали выращивать еще одну ягоду - клубнику. Поскольку малина поспевает только к концу лета, хотелось что-то собирать и продавать и в начале сезона. Выбор пал на суперранний сорт «Флер». «Он сладкий, крупный и хорошо растет в наших широтах. Как только снег сходит, мы часть кустов накрываем белым толстым укрывным материалом, и в конце мая уже едим клубнику!» - сообщает она.
Светлана вспоминает, что когда весной выходила в Изборск с этой клубникой, ей никто не верил, что ягода местная: «Мне говорили: “Это не ваша”. Сначала я очень расстраивалась, спорила, приглашала на ферму посмотреть, как она растет. Теперь никому ничего не объясняю. Все знают, что она наша».
А еще многие покупатели ценят продукцию фермеров за ее экологичность. Ягоду можно даже не мыть - поля далеко от дороги находятся, нет пыли и загазованности. Также, по словам Светланы, никаких химических удобрений они не используют. Поэтому покупатели из Петербурга специально приезжают, чтобы взять ягоду для детей. Впрочем, в Северной столице на одном из рынков уже продается клубника и малина «Русского хутора».
Первая ягодка радует!
Труда проект требует немалого. Для того, чтобы та же клубника активно росла, требуется шесть раз ее полоть - ягода не терпит сорняков. Поэтому в поле трудятся не только Светлана с супругом, но и дети с семьями, а также помощницы из Изборска.
Чтобы освоить азы фермерства, супругам пришлось учиться. Знания черпали как из роликов в интернете, так и на семинарах для ягодников, которые проходили в разных регионах России. На одном из таких мероприятий муж Светланы, Александр Ефимов, узнал, как уберечь клубнику от птиц.
«Это был бич! Они сжирали у нас всё!» - вспоминает фермер. А теперь установленные между грядок пузырьки отпугивают неприятным запахом, и пернатые к ягоде даже не приближаются.
Пока клубники немного, малины больше. Но в этом году фермеры увеличили посевные «клубничные» площади еще на 2,5 гектара. Кроме того, в планах - разводить ежевику. «Это ягода по-кислее, но из нее получаются очень вкусные настойки и варенье. У нас уже 100 кустов есть: выращиваем, продаём ягоду. Наше занятие нам в душу. Первая ягодка - это радует», - отмечает Светлана Ефимова.
В основном, фермеры продают свежую ягоду, но и переработкой продукции тоже занимаются. Солят огурцы, делают заготовки и, конечно, малиновое варенье. «Мы не продаем вчерашнюю ягоду никогда и нигде. Например, девочки малину до конца не продали. Муж съездил, забрал остаток. И из этой ягоды сейчас варю варенье. Наше варенья знают, что вкусное, хорошее, качественное», - говорит аграрий.
По словам Светланы Ефимовой, сладкая ягода - продукт скоропортящийся. «Наша малина сутки не отлежит. Мы ездили раньше на областную ярмарку в Пскове. Вечером ее собирали и утром, когда выставляли на продажу, супруг сидел в машине и перебирал ее. Сладкие ягоды лежат очень плохо. Поэтому оптовые покупатели к нам приезжают на машинах с холодильниками. Звонят за два дня, предупреждают, и мы готовим по 100 кг клубники. За клубникой через день ездят, а за малиной - почти каждый день», - сообщает она.
И все лето в гости на «Русский хутор» приезжали туристы - небольшими группами с гидами-экскурсоводами. «У нас есть дегустационный зал. Мы приглашаем на прогулки по нашим полям. Люди наедаются от пуза ягодкой. С веточки покушают, мы пожарим блинков с нашим вареньем, с чаем. Потом - конкурсы, танцы, у нас очень весело на дегустации. Все уезжают довольные», - замечает Светлана Ефимова.
История «Русского хутора» - это пример того, как труд, любовь к земле и желание делиться выращенным с другими превращают обычный участок в место притяжения для туристов. Начав с потерь и бабушкиного пая, псковичи создали не просто бизнес, а настоящий ягодный рай, где каждый гость чувствует заботу и гостеприимство.
Светлана Синцова
Фото ВК-сообщества "КФХ «Русский хутор» клубнично-малиновая ферма"