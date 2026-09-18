Агротуризм по-изборски: от бабушкиного пая до ягодного рая

Недалеко от Изборска есть фермерское хозяйство «Русский хутор», где клубника появляется уже в мае, а к концу лета созревает малина. Не простая, а сладкая и размером со спичечный коробок! Такую ягоду и собирать легко, и варенье из нее вкусное получается, и химии никакой. Поэтому фермерскую продукцию нередко покупают для детей. Гости здесь - явление частое: псковичи и жители обеих столиц приезжают не только ради покупок, но и чтобы погулять на свежем воздухе и поесть спелую ягоду прямо с ветки.

О том, как земельный участок с доставшимся в наследство домом превратился в клубнично-малиновый рай, Псковской Ленте Новостей рассказала фермер Светлана Ефимова.

Попробовала и влюбилась

Как ни странно, но история успешного ягодного бизнеса началась с потерь. «В 2000 году у нас сгорел дом в Пскове. Жить нам было негде, и мы с двумя несовершеннолетними детьми переехали жить к маме в Старый Изборск. Первое время мыкались: я то дояркой поработала, то еще где-то. А потом решили открыть свое дело», - вспоминает Светлана Ефимова.

Начальным капиталом, как сейчас принято говорить, стал пай от бабушки. «Мы его продали, купили земельный участок и стали потихоньку развиваться», - говорит женщина.

Семья решила выращивать малину. Получилось не сразу. Фермеры перепробовали несколько сортов ягоды. Одна оказалась кислой, на другом появлялась мошка, а еще один был таким «шипованным», что невозможно было ее собирать. «Сорт назывался «Шапка Мономаха». Малина, конечно, хорошая, крупная, но я после сбора этой ягоды была вся в крови», - рассказывает она.

В итоге решили выращивать один сорт - «Джуан Джи». Эту ягоду Светлана попробовала на местном рынке и влюбилась в нее - насколько крупной и сладкой она была! «Привез ее на рынок частник, он также продавал кусты. Но саженцы купить я не решилась. С другими сортами нас часто обманывали. Но потом мы этого Владимира нашли в мунокруге Горелово в Петербурге. Приехали к нему, купили кусты малины и уехали довольные душой», - говорит фермер.

«Она - не ваша!»

На сотню кустов малины были потрачены последние деньги. И Светлана всю зиму переживала - приживутся ли саженцы. Весной стало понятно, что малина пошла «на ура».

Сразу стала давать много поросли. А сама ягода росла размером со спичечный коробок. «Она очень крупная! К нам женщина из Неелово приезжает который год, говорит, что так быстро ведро малины она никогда не собирала! Полчаса - 10 литров собрано!» - поясняет Светлана Ефимова.

Сначала кустами малины засадили один гектар, затем - еще три. Со сбытом проблем не возникло. Так как в этих местах туристов много, фермеры стали продавать малину в стаканчиках. Когда объемы увеличились - торговля пошла уже килограммами. И география стала расширяться, появились покупатели из Пскова, которые брали малину оптом на продажу. Затем «подтянулся и Петербург».

Тем временем фермеры стали выращивать еще одну ягоду - клубнику. Поскольку малина поспевает только к концу лета, хотелось что-то собирать и продавать и в начале сезона. Выбор пал на суперранний сорт «Флер». «Он сладкий, крупный и хорошо растет в наших широтах. Как только снег сходит, мы часть кустов накрываем белым толстым укрывным материалом, и в конце мая уже едим клубнику!» - сообщает она.

Светлана вспоминает, что когда весной выходила в Изборск с этой клубникой, ей никто не верил, что ягода местная: «Мне говорили: “Это не ваша”. Сначала я очень расстраивалась, спорила, приглашала на ферму посмотреть, как она растет. Теперь никому ничего не объясняю. Все знают, что она наша».

А еще многие покупатели ценят продукцию фермеров за ее экологичность. Ягоду можно даже не мыть - поля далеко от дороги находятся, нет пыли и загазованности. Также, по словам Светланы, никаких химических удобрений они не используют. Поэтому покупатели из Петербурга специально приезжают, чтобы взять ягоду для детей. Впрочем, в Северной столице на одном из рынков уже продается клубника и малина «Русского хутора».

Первая ягодка радует!

Труда проект требует немалого. Для того, чтобы та же клубника активно росла, требуется шесть раз ее полоть - ягода не терпит сорняков. Поэтому в поле трудятся не только Светлана с супругом, но и дети с семьями, а также помощницы из Изборска.

Чтобы освоить азы фермерства, супругам пришлось учиться. Знания черпали как из роликов в интернете, так и на семинарах для ягодников, которые проходили в разных регионах России. На одном из таких мероприятий муж Светланы, Александр Ефимов, узнал, как уберечь клубнику от птиц.

«Это был бич! Они сжирали у нас всё!» - вспоминает фермер. А теперь установленные между грядок пузырьки отпугивают неприятным запахом, и пернатые к ягоде даже не приближаются.

Пока клубники немного, малины больше. Но в этом году фермеры увеличили посевные «клубничные» площади еще на 2,5 гектара. Кроме того, в планах - разводить ежевику. «Это ягода по-кислее, но из нее получаются очень вкусные настойки и варенье. У нас уже 100 кустов есть: выращиваем, продаём ягоду. Наше занятие нам в душу. Первая ягодка - это радует», - отмечает Светлана Ефимова.

В основном, фермеры продают свежую ягоду, но и переработкой продукции тоже занимаются. Солят огурцы, делают заготовки и, конечно, малиновое варенье. «Мы не продаем вчерашнюю ягоду никогда и нигде. Например, девочки малину до конца не продали. Муж съездил, забрал остаток. И из этой ягоды сейчас варю варенье. Наше варенья знают, что вкусное, хорошее, качественное», - говорит аграрий.

По словам Светланы Ефимовой, сладкая ягода - продукт скоропортящийся. «Наша малина сутки не отлежит. Мы ездили раньше на областную ярмарку в Пскове. Вечером ее собирали и утром, когда выставляли на продажу, супруг сидел в машине и перебирал ее. Сладкие ягоды лежат очень плохо. Поэтому оптовые покупатели к нам приезжают на машинах с холодильниками. Звонят за два дня, предупреждают, и мы готовим по 100 кг клубники. За клубникой через день ездят, а за малиной - почти каждый день», - сообщает она.

И все лето в гости на «Русский хутор» приезжали туристы - небольшими группами с гидами-экскурсоводами. «У нас есть дегустационный зал. Мы приглашаем на прогулки по нашим полям. Люди наедаются от пуза ягодкой. С веточки покушают, мы пожарим блинков с нашим вареньем, с чаем. Потом - конкурсы, танцы, у нас очень весело на дегустации. Все уезжают довольные», - замечает Светлана Ефимова.

История «Русского хутора» - это пример того, как труд, любовь к земле и желание делиться выращенным с другими превращают обычный участок в место притяжения для туристов. Начав с потерь и бабушкиного пая, псковичи создали не просто бизнес, а настоящий ягодный рай, где каждый гость чувствует заботу и гостеприимство.

Отметим, что псковские аграрии могут получить господдержку на развитие проектов сельского туризма. Ежегодно Минсельхоз России проводит конкурсный отбор на предоставление грантов «Агротуризм». Средства фермерские хозяйства могут направить на строительство или модернизацию средств размещения, создание объектов туристского показа, подключение объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, а также на приобретение мебели и оборудования.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества "КФХ «Русский хутор» клубнично-малиновая ферма"

