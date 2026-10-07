Число убыточных отраслей российского бизнеса выросло почти в четыре раза

Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в четыре раза — с трех до 11, подсчитали «Известия» на основе свежих данных Росстата за январь–июль 2026. В минусе оказались в том числе металлургия, деревообработка и автопром. При этом каждая третья компания закончила семь месяцев с убытком.

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Самое большое отрицательное сальдо сложилось в металлургии — 269 миллиардов. В финансовой и страховой деятельности убытки превысили прибыль на 247 миллиардов, в добыче угля — на 178 миллиардов. Всего российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков — на 16% меньше, чем годом ранее.

Эксперты связывают ухудшение результатов с дорогими кредитами, охлаждением спроса, ростом расходов на зарплаты, топливо и перевозки. Экспортерам дополнительно мешает крепкий рубль.

При этом нефтегазовые компании, производители нефтепродуктов, продуктов и лекарств нарастили прибыль. Их поддерживают сырьевые цены, устойчивый спрос, госзакупки и импортозамещение.