Юрист рассказала, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Россияне к 1 декабря обязаны заплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, рассказала адвокат, председатель нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.

«К 1 декабря россияне должны заплатить налог на имущество физических лиц - его платят собственники квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест, а также земельный налог, который платят владельцы участков: дачных, садовых и под индивидуальное жилье», - рассказала Фаст.

Она добавила, что граждане, у которых есть зарегистрированные автомобили, мотоциклы, катера и другая техника, должны заплатить транспортный налог.

При этом Фаст посоветовала перепроверять в пришедшем уведомлении кадастровую стоимость, площадь объектов и учтены ли льготы.

В 2026 году граждане уплачивают налоги за 2025 год. Налоговое уведомление придет не позднее чем за 30 рабочих дней до срока оплаты начислений. Обычно рассылка начинается с сентября. Уплатить всю сумму налога нужно до 1 декабря, после этого будут начисляться пени.

Отказаться от получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» можно в любой момент в разделе «Доходы и налоги». В этом случае они будут поступать только в личный кабинет на сайте ФНС или заказным письмом по почте, РИА Новости.