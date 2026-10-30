От идеи до реализации: как Фонд инвестиционного развития помогает бизнесу в Псковской области

Чтобы запустить инвестиционный проект, недостаточно найти финансирование: нужно подобрать площадку, разобраться с оформлением земли, согласованиями и мерами поддержки. В Псковской области инвесторам помогают пройти этот путь по принципу «одного окна». Руководитель Фонда инвестиционного развития региона Екатерина Ершова рассказала, как устроено сопровождение проектов, какие услуги можно получить бесплатно и где найти информацию о возможностях фонда.

- Екатерина Сергеевна, когда в регионе инвесторам начали оказывать консультационную поддержку и сопровождать инвестиционные проекты?

- Уполномоченная специализированная организация по работе с инвесторами в регионе была создана администрацией Псковской области ещё в 2014 году. Однако регламентированная методическая работа началась в 2021 году, когда Министерством экономического развития РФ было принято решение о внедрении Регионального инвестиционного стандарта 2.0. Именно с этого момента у регионов появилось нормативно-правовые основания для последовательного расширения полномочий региональных институтов поддержки инвестиционной деятельности.

- Какова роль Фонда инвестиционного развития Псковской области в этом? Является ли такая поддержка платной?

- Фонд инвестиционного развития Псковской области является уполномоченным институтом по комплексной коммуникации с бизнесом по инвестиционным инициативам, который поэтапно на протяжении с 2021 по 2023 годы расширял бесплатный перечень услуг для инвесторов по принципу «одного окна».

Фонд помогает подобрать земельный участок или объект недвижимости — из федеральной, региональной, муниципальной или частной собственности. Также он запрашивает у органов власти, муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций и других ведомств предварительные заключения о возможности реализации проекта.

Инвесторам помогают оформить участок в аренду без торгов или инициировать торги. Если проект связан с социально-культурными или коммунально-бытовыми объектами, фонд содействует в получении участка без торгов. При необходимости он помогает внести изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, чтобы привести назначение участка или объекта недвижимости в соответствие с проектом.

Фонд размещает информацию о частной недвижимости на федеральной и региональной инвестиционных картах, чтобы представить её потенциальным инвесторам для аренды или покупки. Он также помогает решать другие вопросы и снимать административные барьеры, представляя интересы инвесторов при взаимодействии с органами власти и другими организациями.

Для проектов в промышленности фонд содействует в получении льготного займа через РФРП. Средства можно направить на покупку или модернизацию оборудования. Ставка составляет 5% годовых, срок займа — до пяти лет.

Кроме того, фонд помогает инвесторам участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, развивать сотрудничество с другими предприятиями региона и страны, получать федеральные меры поддержки и присоединяться к проекту «Производительность труда».

- На каком ресурсе можно получить консолидированную информацию о деятельности фонда?

- Сейчас на базе фонда кроме основного направления деятельности по сопровождению инвестору на безвозмездной основе по принципу «одного окна» располагаются следующие структурные подразделения: региональный Фонд развития промышленности, Центр по импортозамещению, Центр компетенций по повышению производительности труда. Также фонд является региональным оператором АНО «Центр инжиниринга и инноваций» и АНО «Агентство по технологическому развитию». Помимо этого, функционирует филиал фонда в Москве, который предоставляет на безвозмездной основе услуги.

Все направления деятельности, механизмы поддержки и порядок работы с инвесторами можно найти на инвестиционном портале Псковской области.

- В чем преимущества сопровождения проекта посредством коммуникации с фондом по сравнению с прямым контактным с ответственными сотрудниками в ведомствах. За чем бизнес идет именно к вам?

- К каждому проекту прикрепляется ответственный менеджер, по сути, для бизнеса это бесплатный GR-специалист, но который имеет очевидные преимущества находясь внутри системы, а не вне ее. Именно по этой причине менеджер проекта от фонда, представляющий интересы инвестора в ведомствах и организациях, уже обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом, чтобы проводить переговоры, получать консультации, запрашивать информацию и направлять сведения в письменном виде, анализировать и разрабатывать дорожную карту проекта.

Принцип «одного окна» предусматривает под собой налаживания горизонтальной и вертикальной коммуникации всех ведомств и организаций для успешной реализации проекта, именно фонд как институт поддержки наделен полномочиями по организации рабочих групп, проведения совещания и принятия всех возможных усилий в рамках правового поля для защиты интересов инвестора.

Сопровождение осуществляется посредством региональной CRM-системы «Зелёный коридор», внедренной в 2023 году, которая позволяет инвестору в режиме реального времени с любого устройства входить в свой личный кабинет и видеть документооборот между ведомствами и организациями по его проекту.

- Региональный Фонд развития промышленности, входящий в структуру вашего фонда, предлагает выдачу льготных займов на приобретение промышленного оборудования в рамках софинансирония инвестиционных проектов. По какой ставке их можно получить и какие условия?

- В зависимости от государственных программ, действующих в год обращения, Региональный фонд развития промышленности имеет возможности предоставлять льготное заемное финансирование по ставке 5% годовых на срок до 5 лет с отсрочкой по оплате тела основного долга на 6 месяцев на приобретение промышленного оборудования определенной отрасли, сумма займа может составлять от 5 до 100 млн рублей, при этом софинансирование проекта со стороны инвестора должно быть не менее 20%. По этой причине фонд советует всем производителям обращаться за консультацией для того, чтобы получить более подробную информацию по пакету документов, а также понять, в каком периоде будет действовать программа, направленная на поддержку именно его отрасли.

Фонд является некоммерческой организацией, поэтому предоставление займа по льготной ставке является прямой мерой поддержки промышленного бизнеса по снижению процентных издержек при реализации новых инвестиционных проектов или модернизации действующего оборудования.

Подготовлено по материалам Фонда инвестиционного развития Псковской области