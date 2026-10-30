Назван топ высокооплачиваемых рабочих в Псковской области

В сентябре 2026 года работодатели Псковской области разместили 1,4 тысячи вакансий по рассматриваемым рабочим профессиям, а с начала года — 7,8 тысячи. В отдельных рабочих специальностях медианные зарплатные предложения за год увеличились на 15–73%. Аналитики hh.ru изучили, в каких профессиях работодатели предлагают самые высокие зарплаты, насколько предложения отличаются от ожиданий соискателей и как меняется уровень оплаты труда.

В каких рабочих профессиях предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие медианные зарплатные предложения среди рассмотренных профессий зафиксированы преимущественно у квалифицированных производственных и технических специалистов. В сентябре 2026 года работодатели Псковской области предлагали сварщикам в среднем по медиане 295 тысяч рублей, монтажникам — 200 тысяч, бетонщикам, арматурщикам и каменщикам — 188,7 тысячи, электромонтажникам, электромонтерам и техникам-электрикам — 180 тысяч, водителям и экспедиторам — 179,6 тысячи, машинистам — 162,5 тысячи, разнорабочим — 128,6 тысячи, слесарям и сантехникам — 112,5 тысячи рублей.

За год среди перечисленных профессий наиболее заметно выросли зарплатные предложения слесарям и сантехникам — на 73%, разнорабочим — на 15%. В некоторых рабочих профессиях работодатели предлагают существенно больше, чем соискатели указывают в своих зарплатных ожиданиях.

Наибольший разрыв между зарплатными предложениями и ожиданиями соискателей среди выбранных профессий наблюдается у сварщиков — 210 тысяч рублей, или 247,1%. Медианная предлагаемая зарплата составляет 295 тысяч рублей при ожиданиях в 85 тысяч рублей. У электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков зарплатные предложения составляют 180 тысяч рублей при ожиданиях в 80 тысяч рублей (в 1,2 раза), у водителей и экспедиторов — 179,6 тысячи рублей против 80 тысяч рублей (в 1,2 раза), у монтажников — 200 тысяч рублей против 95 тысяч рублей (в 1,1 раза).

У машинистов медианная предлагаемая зарплата составляет 162,5 тысячи рублей при ожиданиях в 100 тысяч рублей (+63%), у слесарей и сантехников — 112,5 тысячи рублей против 80 тысяч рублей (+41%).

При этом разница между предложениями и ожиданиями характерна не только для квалифицированных технических специалистов, но и для массовых рабочих профессий. Например, разнорабочим работодатели предлагают 128,6 тысячи рублей при ожиданиях в 50 тысяч рублей (в 1,5 раза), а упаковщикам, комплектовщикам и маркировщикам — 107,5 тысячи рублей при ожиданиях в 47,8 тысячи рублей (в 1,2 раза).

В каких регионах СЗФО рабочим специалистам предлагают больше

Зарплатные предложения существенно различаются по регионам Северо-Западного федерального округа. Например, в сентябре 2026 года медианная предлагаемая зарплата сварщиков в Псковской области составляла 295 тысяч рублей, в Архангельской и Мурманской областях — по 286 тысяч, в Республике Коми — 280,6 тысячи, в Вологодской области — 237,5 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 150,3 тысячи рублей.

При этом высокооплачиваемые предложения встречаются и по другим техническим специальностям. В Санкт-Петербурге наиболее высокие медианные зарплаты предлагают бетонщикам, арматурщикам и каменщикам — 163,8 тысячи рублей, в Ленинградской области — водителям и экспедиторам (202 тысячи рублей), в Архангельской области — машинистам (210 тысяч рублей), в Вологодской области — водителям и экспедиторам (200 тысяч рублей). В Мурманской области высокие зарплатные предложения зафиксированы у автослесарей и автомехаников — 190 тысяч рублей, в Республике Коми — у машинистов (195 тысяч рублей), в Псковской области — у монтажников (200 тысяч рублей), в Калининградской области — у бетонщиков, арматурщиков и каменщиков (180 тысяч рублей).

Разница в зарплатных предложениях связана не только с географией, но и с условиями конкретной работы. В одной профессии могут сочетаться вакансии для специалистов разной квалификации, с различными требованиями к опыту, графику и месту выполнения работ.