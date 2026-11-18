Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс». В гостях у ведущего - президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова - генеральный директор АО «Псковский Хлебокомбинат» Виктор Почернин.

Хлеб — продукт с сильной эмоциональной составляющей: люди помнят «тот самый вкус» из детства. Как предприятие балансирует между сохранением традиций и необходимостью обновлять ассортимент? Какие технологические и сырьевые факторы сильнее всего влияют на стабильное качество хлеба? Какие процессы в АО «Псковский Хлебокомбинат» будут роботизированы, а в каких человеческий контроль остаётся незаменимым? С какими вызовами в последние годы сталкивается хлебопекарная отрасль и как к ним адаптируется предприятие «Псковский Хлебокомбинат»?

Об этом и многом другом – в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.