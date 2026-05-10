Братия Псково-Печерского монастыря вознесла молитвы о павших у «Скорбящей матери»

Братия обители Псково-Печерского монастыря приняли участие в торжественном митинге, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось 9 мая у городского мемориала «Скорбящая мать», сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре.

Служение заупокойной литии по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея возглавил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук). За богослужением пел хор студентов Псково-Печерской духовной семинарии.

В траурном митинге также приняли участие глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и депутат областного Собрания Виктор Остренко.