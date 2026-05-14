Лестницу по старинным образцам установили в Стефаниевской церкви Мирожского монастыря

Массивная лестница, выполненная по историческим аналогам, появилась в Стефаниевской церкви Мирожского монастыря, сообщили в Telegram‑канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» / Telegram‑канал

Конструкция изготовлена из цельных частей сосны и установлена на забетонированное основание. Лестница ведёт со стороны внутренней территории монастыря в бывшую иконописную мастерскую, трапезную и в сам храм XVII века. Её изготовили в мастерской, а затем собрали непосредственно на территории монастыря. Над лестницей устроена кровля — такой конструктив часто встречается в псковских постройках и описан в книгах Ю. П. Спегальского «Псковские каменные здания XVII века» и «Псков. Художественные памятники».

История Стефаниевской церкви насчитывает несколько веков: первая каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, была построена в 1403–1404 годах, а затем перестроена и освящена в 1713 году. Строительство церкви с колокольней продолжалось с 1790 по 1799 год, но не было завершено.

В последние годы ведётся масштабная реставрация комплекса. Так, в колокольне уже укрепили стены и фундаменты, заменили деревянные элементы ограждения звоновой площадки, отреставрировали купол: в нём заменили журавцы, обшили медью и покрыли сусальным золотом. В январе 2024 года освятили и установили отреставрированный крест — его основание выполнено из дуба, также обшито медью и покрыто сусальным золотом. Аналогичным образом отреставрированы купол и крест самого храма.

  

Работы в Стефаниевской церкви стартовали в 2024 году, их завершение запланировано на 2026 год.

