Совещание по сотрудничеству РПЦ и Минстроя России прошло в Пскове

Совещание по вопросам взаимодействия и сотрудничества Русской Православной Церкви и Минстроя России прошло в Псковском епархиальном управлении вчера, 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

В работе совещания приняли участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя России Дмитрий Некрасов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева, глава города Пскова Борис Елкин, руководитель проекта АНО «Национальные приоритеты» Маргарита Петелина, директор ООО «Реставрационно-строительная мастерская Псковской епархии» Игорь Кривогорницин, помощник митрополита Псковского и Порховского по вопросам строительства Владимир Васильев.

В ходе совещания состоялось обсуждение возможности реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на объектах религиозного значения и вопросы организации межведомственного взаимодействия.

Также стороны обсудили возможность создания перечня наиболее значимых, почитаемых и посещаемых святынь в муниципальных образованиях, расположенных на территории Псковской области.