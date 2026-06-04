Продолжается сбор материалов для канонизации старца Иоанна Крестьянкина и отца Николая Гурьянова

Сбор материалов для канонизации старца Иоанна Крестьянкина и отца Николая Гурьянова Русская православная церковь начала в 2021 году. В связи с новыми публикациями в интернете о канонизации этих личностей редакция Псковской Ленты Новостей запросила комментарий у Псковской епархии.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Фото здесь и далее: Псковская епархия
Протоиерей Николай Гурьянов
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) около сорока лет был насельником Псково-Печерского монастыря и является одним из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви в конце XX — начале XXI веков.
Протоиерей Николай Гурьянов прослужил более 40 лет в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Талабск (Залит) в Псковском озере до самой смерти. Он один из немногих, кто поддерживал РПЦ во время открытых гонений на православие.