Продолжается сбор материалов для канонизации старца Иоанна Крестьянкина и отца Николая Гурьянова

Сбор материалов для канонизации старца Иоанна Крестьянкина и отца Николая Гурьянова Русская православная церковь начала в 2021 году. В связи с новыми публикациями в интернете о канонизации этих личностей редакция Псковской Ленты Новостей запросила комментарий у Псковской епархии.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Фото здесь и далее: Псковская епархия

«Сбор данных начался в 2021 году, и он не завершался. Работа в этом направлении, разумеется, идёт, так как верующим, имевшим общение со старцами отцом Иоанном и отцом Николаем, очевидна личная праведность этих подвижников благочестия XX века. Согласно Уставу РПЦ, вопрос о канонизации рассматривает вышеозначенная комиссия, но так как сбор материалов продолжается, то в настоящее время они в комиссию не направлялись. Что они будут рассмотрены, можно утверждать лишь гипотетически и без указания конкретных сроков, и если таких материалов будет достаточно для формирования запроса», — рассказал диакон Лев.

Протоиерей Николай Гурьянов

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) около сорока лет был насельником Псково-Печерского монастыря и является одним из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви в конце XX — начале XXI веков.

Протоиерей Николай Гурьянов прослужил более 40 лет в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Талабск (Залит) в Псковском озере до самой смерти. Он один из немногих, кто поддерживал РПЦ во время открытых гонений на православие.