Великолукская епархия организует паломничество в Псков для поклонения мощам Спиридона Тримифунтского

Великолукская епархия организует паломничество в Псков 2 сентября, где верующие смогут поклониться деснице великого святителя христианского мира Спиридона Тримифунтского 1 и 2 сентября, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Духовенство Великолукской епархии во главе с епископом Великолукским и Невельским Варнавой совершит паломничество к святыне в Псков 2 сентября. Его преосвященство возглавит божественную литургию и молебен святителю в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Богослужение начнется в 9:00.

Миряне могут самостоятельно поклониться мощам в Пскове 1 и 2 сентября или присоединиться к паломничеству Великолукской епархии. Для этого необходимо записаться на трансфер до 27 августа включительно в свечных лавках храмов епархии. Организаторы определят транспортную логистику исходя из количества записавшихся и мест их сбора.

Заинтересованные лица могут уточнить информацию о епархиальном паломничестве у ответственных лиц, которых владыка Варнава временно назначил во всех благочиниях Великолукской епархии.

«Святитель Спиридон ещё при жизни прославился своей быстрой помощью всем, оказавшимся в беде. Паства любила его за доброту, простоту и мудрость. По горячим молитвам святителя Спиридона Господь исцелял больных и посылал утешение нуждающимся. Множество людей и в наши дни молитвенно обращаются за поддержкой и заступлением к мощам святителя, которые хранятся на острове Корфу в Греции», - отметили в Великолукской епархии.

Десница святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского прибыла в Россию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа. «Святыне можно поклониться с 20 августа по 20 сентября в различных городах России. Принесение мощей организовано комиссией по паломничеству и принесению святынь Московского Патриархата, возглавляемой митрополитом Псковским и Порховским Матфеем», - добавили в епархии.