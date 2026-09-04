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Литургия в честь крестного хода началась в Великих Луках

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Божественную литургию у руин собора Воскресения Христова на городской крепости в честь крестного хода в Великих Луках совершает епископ Великолукский и Невельский Варнава в сослужении духовенства Великолукской епархии. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Афиша предоставлена Великолукской епархией

Крестный ход в городе Великие Луки проводится в честь всех святых покровителей города и Великолукской епархии, ее священномучеников, новомучеников, подвижников православной веры и защитников Отечества.

Затем с 11:00 начнется городской крестный ход, который пройдет от городской крепости по Аллее Героев воинской славы у Вечного огня с возложением цветов и далее к памятнику Александру Матросову. 

Далее шествие с хоругвями, крестами, иконами святых покровителей города пройдёт по мосту через Ловать. Планируется молитвенно почтить память святого благоверного князя Александра Невского у часовни в честь святого.

На площади Вознесения у Свято-Вознесенского кафедрального собора крестный ход завершится в 12:00 благодарственным молебном, возложением цветов к памятнику святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому, чаепитием и общением духовенства с верующими.

Великолукский крестный ход 4 сентября проводится по согласованию с администрацией города Великие Луки в рамках года Единства народов России в честь 860-летия первого упоминания Великих Лук в летописи и 100-летия образования Великолукской епархии.

 

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Пресс-портреты

Варнава (Евгений Алексеевич Снытко)

Варнава (Евгений Алексеевич Снытко)

Епископ Великолукский и Невельский

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