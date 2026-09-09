 
Церковь

Храм Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник 12 сентября

0

В день памяти святого князя Александра Невского, 12 сентября, в одноименном воинском храме Пскова пройдет престольное торжество, сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Накануне, в 18:00, состоится всенощное бдение. В день праздника в 9:00 начнется божественная литургия, после которой пройдет крестный ход вокруг храма.

После службы у стен храма развернется ярмарка осенних даров и рукоделия, а также состоится концерт с участием духового оркестра, хора храма и солиста Вячеслава Рахмана. Приглашаются все желающие, пишет «МК в Пскове».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026