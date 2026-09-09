Храм Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник 12 сентября

В день памяти святого князя Александра Невского, 12 сентября, в одноименном воинском храме Пскова пройдет престольное торжество, сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Накануне, в 18:00, состоится всенощное бдение. В день праздника в 9:00 начнется божественная литургия, после которой пройдет крестный ход вокруг храма.

После службы у стен храма развернется ярмарка осенних даров и рукоделия, а также состоится концерт с участием духового оркестра, хора храма и солиста Вячеслава Рахмана. Приглашаются все желающие, пишет «МК в Пскове».