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Память священномученика Зиновия и его сестры, мученицы Зиновии чтут православные

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Ежегодно 12 ноября православные верующие чтят память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры, мученицы Зиновии, пострадавших за христианскую веру в III веке.

Священномученик Зиновий и его сестра Зиновия жили во второй половине III века в городе Эгей, расположенном в Киликии, исторической области на территории современной Турции. Их родители были состоятельными христианами, воспитывали детей в вере, однако рано умерли.

Повзрослев, брат и сестра решили раздать наследство бедным и посвятить жизнь служению Богу, помощи нуждающимся и распространению христианства. Согласно церковному житию, за милосердие Зиновий получил дар исцеления болезней. К нему обращались люди с тяжелыми недугами, в том числе приезжавшие из других городов.

Слава о его чудотворениях и благочестивой жизни распространилась далеко за пределы Эгея. Впоследствии Зиновия избрали епископом местной христианской общины. Он продолжал проповедовать, поддерживать бедных и помогать больным.

Во время правления римского императора Диоклетиана христиане подвергались жестоким преследованиям. В Киликии гонения возглавил правитель Лисий. Узнав о деятельности епископа Зиновия, он приказал схватить священнослужителя и доставить на суд.

Лисий потребовал, чтобы Зиновий отказался от христианства и принес жертву языческим богам. В обмен ему обещали сохранить жизнь. Однако епископ не согласился отречься от веры, за что был подвергнут жестоким истязаниям.

Зиновия, узнав о происходящем, пришла к месту пыток брата, открыто объявила себя христианкой и потребовала разделить с ним его участь. По приказу Лисия женщину также схватили и подвергли мучениям.

Согласно житию, брат и сестра стойко выдержали пытки и не отказались от своих убеждений. Тогда мучеников вывели за город и обезглавили. Тела святых тайно похоронил пресвитер Гермоген, пишут «Известия» .

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