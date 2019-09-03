Первая литургия в первый день осени

Псков встречает первый день осени туманом. По пустынным улицам к реке стекается колокольный звон. В Финском парке по берегам уже сидят сонные рыбаки с удочками, в зарослях травы покачиваются на воде взъерошенные утки. Мост сверкает каплями росы, четко очерчивающей нити паутин на ограде и перилах. Тропинка меж кустов, лип и яблонь вьется вверх - прямо к Гремячей горе, где больше шести столетий стоит небольшой храм в честь целителей Косьмы и Дамиана.
Здесь молились многие поколения псковичей - сначала монахи, после того, как монастырь был упразднен, - прихожане. В советское время службы прекратились, и храм потихоньку ветшал. Так бы и разрушился совершенно, если бы не возобновление служб по благословению главы Псковской епархии и возвращение в храм прихожан - к счастью, активных и полных идей. Два года молебнов, совместных встреч, уборок и планов и мечта: что когда-нибудь в храме совершится главная церковная служба - Божественная литургия.
Мечтать, как говорится, не вредно, даже полезно, но должно было случиться что-то, что поторопило бы события. И таким движущим моментом стал совместный визит в храм двух архиереев - митрополита Псковского и Порховского Тихона и митрополита Волоколамского Илариона. Конечно, увиденное одновременно и впечатляло, и огорчало: с одной стороны, древний храм, прекрасный вид на Пскову, легендарная башня и остатки крепостной стены, большая площадка перед храмом, с другой - все объекты находятся в аварийном состоянии.
Но главное, о чем беседовал глава Псковской епархии с настоятелем и прихожанами, - о необходимости возобновления литургий в храме. В одном из интервью митрополит Тихон так говорил о значимости этой службы: «Православие – это семья, объединенная особым духовным и мистическим образом. Как и во всякой семье, в Православии есть достояние, наследство, принадлежащее только ее членам. И это наследство – литургическое соединение со Христом в Его Церкви».
По благословению владыки храм начал готовиться к торжественному богослужению, которое и состоялось 1 сентября, в первый день осени. Что значит - провести службу в храме, где она не проводилась около века? Надо в очередной раз навести в храме порядок, подготовить все необходимое для проведения службы, найти помощников - и среди священников, и среди певчих, ведь хор - неотъемлемая составляющая торжественной службы. На все про все у настоятеля было не так много времени. Но всем миром можно осилить любую задачу. И помощники отыскались, и хор собрался - к нему даже по такому случаю присоединился Заслуженный артист России Ян Осин, своим пением украсивший общий рисунок голосоведения.
Да и в сам день литургии, 1 сентября, храм не остался без доброго покровительства. К 9 часам на службу собралось около 20 человек, но постепенно в стенах древней церкви людей прибавлялось: и туристы, и любопытствующие, и музейщики - многие в этот день пришли в храм. К окончанию Литургии подошел и член Союза краеведов России, методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев - он предложил настоятелю помощь в проведении службы, от которой тот, конечно же, не отказался.
Ощущения от происходившего в храме - невероятные. Неизгладимое впечатление производит, прежде всего, сам храм - древние стены с открытой кладкой, уходящий в небо купол, завешанные тканью и забитые досками окна, через которые струятся на иконы узкие полоски света, в которых играет пыль веков... Голоса певчих, все более стройно вплетающиеся в мелодию, соборное чтение молитв, глаза детей, мерцание свечей...
Действительно, впереди много работы - не только касающейся организации богослужений. Храм признан аварийным, поэтому прежде всего необходимо принимать меры по его сохранению. А пока решается, в рамках какой программы может быть разработан проект реставрации и осуществлены все необходимые работы, настоятель думает о том, как обеспечить нормальную работу храма в зимнее время и соблюсти все требования Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.
Что ждет храм Косьмы и Дамиана с Гремячей горы дальше? Прежде всего, в ближайшее время здесь должен появиться иконостас. Возможно, когда-нибудь он пополнится и писаными иконами. Также в планах настоятеля и прихожан - проведение православных духовно-нравственных мероприятий, в том числе для детей и молодежи, организация ярмарок, исторических фестивалей - площадка перед храмом позволяет.
Пустовавший долгие годы, забытый храм наконец-то оживает, просыпается, и, кажется, вспоминает, как это здорово - дышать полной грудью.