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Церковь / События

Первая литургия в первый день осени

03.09.2019 16:57|ПсковКомментариев: 0

Псков встречает первый день осени туманом. По пустынным улицам к реке стекается колокольный звон. В Финском парке по берегам уже сидят сонные рыбаки с удочками, в зарослях травы покачиваются на воде взъерошенные утки. Мост сверкает каплями росы, четко очерчивающей нити паутин на ограде и перилах. Тропинка меж кустов, лип и яблонь вьется вверх - прямо к Гремячей горе, где больше шести столетий стоит небольшой храм в честь целителей Косьмы и Дамиана.

Здесь молились многие поколения псковичей - сначала монахи, после того, как монастырь был упразднен, - прихожане. В советское время службы прекратились, и храм потихоньку ветшал. Так бы и разрушился совершенно, если бы не возобновление служб по благословению главы Псковской епархии и возвращение в храм прихожан - к счастью, активных и полных идей. Два года молебнов, совместных встреч, уборок и планов и мечта: что когда-нибудь в храме совершится главная церковная служба - Божественная литургия.

Самое важное богослужение в Русской Православной Церкви — это Божественная литургия. На ней совершается великое Таинство - преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Господню и Причащение верных. Литургия в переводе с греческого означает совместное дело. Верующие собираются в храм для того, чтобы вместе «едиными устами и единым сердцем» прославить Бога и причаститься Святых Христовых Таин. Так они следуют примеру святых апостолов и Самого Господа, которые, собравшись на Тайную вечерю накануне предательства и крестных страданий Спасителя, пили из Чаши и ели Хлеб, которые Он им давал, благоговейно слушая Его слова: «Сие есть Тело Мое…» и «Сие есть кровь Моя…».

Мечтать, как говорится, не вредно, даже полезно, но должно было случиться что-то, что поторопило бы события. И таким движущим моментом стал совместный визит в храм двух архиереев - митрополита Псковского и Порховского Тихона и митрополита Волоколамского Илариона. Конечно, увиденное одновременно и впечатляло, и огорчало: с одной стороны, древний храм, прекрасный вид на Пскову, легендарная башня и остатки крепостной стены, большая площадка перед храмом, с другой - все объекты находятся в аварийном состоянии.

Митрополит Волоколамский Иларион: «Я имел возможность вчера посетить несколько храмов в Пскове, увидел, в каком они удручающем состоянии. Это памятники архитектуры, в которых крошатся стены, которые сползают к воде, которые требуют срочных и дорогостоящих трудов для того, чтобы они не разрушились и были спасены».

Но главное, о чем беседовал глава Псковской епархии с настоятелем и прихожанами, - о необходимости возобновления литургий в храме. В одном из интервью митрополит Тихон так говорил о значимости этой службы: «Православие – это семья, объединенная особым духовным и мистическим образом. Как и во всякой семье, в Православии есть достояние, наследство, принадлежащее только ее членам. И это наследство – литургическое соединение со Христом в Его Церкви».

По благословению владыки храм начал готовиться к торжественному богослужению, которое и состоялось 1 сентября, в первый день осени. Что значит - провести службу в храме, где она не проводилась около века? Надо в очередной раз навести в храме порядок, подготовить все необходимое для проведения службы, найти помощников - и среди священников, и среди певчих, ведь хор - неотъемлемая составляющая торжественной службы. На все про все у настоятеля было не так много времени. Но всем миром можно осилить любую задачу. И помощники отыскались, и хор собрался - к нему даже по такому случаю присоединился Заслуженный артист России Ян Осин, своим пением украсивший общий рисунок голосоведения.

Да и в сам день литургии, 1 сентября, храм не остался без доброго покровительства. К 9 часам на службу собралось около 20 человек, но постепенно в стенах древней церкви людей прибавлялось: и туристы, и любопытствующие, и музейщики - многие в этот день пришли в храм. К окончанию Литургии подошел и член Союза краеведов России, методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев - он предложил настоятелю помощь в проведении службы, от которой тот, конечно же, не отказался.

Андрей Таскаев: «Это уникальное событие: храм Косьмы и Дамиана - единственный храм в Пскове, где до сих пор Божественная литургия не совершалась. Одно дело - молебны, их может служить любой прихожанин. А Божественная литургия, причастие - это особенное таинство, совершенно уникальное».

Ощущения от происходившего в храме - невероятные. Неизгладимое впечатление производит, прежде всего, сам храм - древние стены с открытой кладкой, уходящий в небо купол, завешанные тканью и забитые досками окна, через которые струятся на иконы узкие полоски света, в которых играет пыль веков... Голоса певчих, все более стройно вплетающиеся в мелодию, соборное чтение молитв, глаза детей, мерцание свечей... 

Член Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия в 2016-2019 гг. Наталья Савицкая: «Прихожане очень давно ждали этого события. Случилось то, что должно было случиться давно: Бог пришел в храм. Это очень чувствовалось. Я пела сегодня в хоре, это не передать словами: душа как будто раскрывается. Самое главное: сегодня родился храм. И основная задача теперь - решить организационные моменты, касающиеся устава, работы хора, спевок».

Действительно, впереди много работы - не только касающейся организации богослужений. Храм признан аварийным, поэтому прежде всего необходимо принимать меры по его сохранению. А пока решается, в рамках какой программы может быть разработан проект реставрации и осуществлены все необходимые работы, настоятель думает о том, как обеспечить нормальную работу храма в зимнее время и соблюсти все требования Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Настоятель храма отец Александр Смирнов: «Ощущения от свершившегося - самые радостные. Это первая служба в храме впервые за многие годы. Литургии раньше совершались только в престольный праздник. По благословению правящего архиерея митрополита Псковского и Порховского Тихона теперь литургии будут совершаться регулярно, по воскресеньям в 9 утра. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал нам: Яна Осина, Наталью Николаевну Савицкую, матушку Екатерину Сергиенко, выступившую в роли регента, всех, кто пел в хоре, а также наших прихожан - всем низкий поклон».

Что ждет храм Косьмы и Дамиана с Гремячей горы дальше? Прежде всего, в ближайшее время здесь должен появиться иконостас. Возможно, когда-нибудь он пополнится и писаными иконами. Также в планах настоятеля и прихожан - проведение православных духовно-нравственных мероприятий, в том числе для детей и молодежи, организация ярмарок, исторических фестивалей - площадка перед храмом позволяет. 

Пустовавший долгие годы, забытый храм наконец-то оживает, просыпается, и, кажется, вспоминает, как это здорово - дышать полной грудью. 

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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