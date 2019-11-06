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Патриарший хор Храма Христа Спасителя выступит в субботу на утренней службе в Троицком соборе

В ближайшую субботу, 16 ноября, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе украсит своим пением Патриарший хор Храма Христа Спасителя.

Богослужебная певческая традиция Патриаршего хора Храма Христа Спасителя насчитывает не одно столетие. Сегодня Патриарший хор Храма Христа Спасителя – лицо всей современной православной музыки, имеет многомиллионную аудиторию благодаря богослужениям, которые транслируются по телевидению и активной концертно-просветительской деятельности в России и за её пределами.

На службу приглашаются прихожане, жители и гости города - все, кто желает насладиться прекрасным пением и поклониться чудотворной иконе Божией Матери «Благоуханный цвет», которая будет в эти дни находиться в соборе.

Напомним, 15 ноября в Троицкий собор будет принесены чудотворная икона «Благоуханный цвет».

Встреча иконы состоится 15 ноября в 16.00.

Поклониться святыне можно будет:

- 15 ноября с 16:00 до 21:00

- 16 ноября с 8:00 до 21:00

- 17 ноября с 8:00 до 21:00

Пред святым образом регулярно будут совершаться молебны с чтением акафиста.