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В праздник Крещения храм Александра Невского в Пскове будет открыт круглосуточно

18 и 19 января храм святого князя Александра Невского в Пскове будет открыт круглосуточно, сообщается в официальной группе церковного прихода в социальной сети «ВКонтакте». В праздник Крещения Господня любой желающий сможет прийти и взять святую воду для освящения своих домов и укрепления своих духовных и телесных сил.

В остальные дни набрать крещенскую воду в храме Александра Невского можно с 6.00 до 22.00.

19 января (6 января по старому стилю) православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого на водоемах делают специальные проруби, а на площадях городов и поселков устанавливают купели. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу.

Впрочем, купание в иорданях остается для верующих исключительно добровольным делом. Для христиан на Крещение главное — посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы — сочиво. Трапезничать можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.