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Митрополит Матфей 3 августа совершит богослужение в Троицком соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей 3 августа, в субботу 5-й седмицы по Пятидесятнице, совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Начало богослужения – 10:00.

Напомним, 25 июля архиепископ Матфей был назначен главой Псковской митрополии. 1 августа в Храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Матфея в сан митрополита.

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Митрополит Арсений покинул Псковскую область, и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 года.