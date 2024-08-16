Церковь / События

Всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре накануне Успения Пресвятой Богородицы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Его высокопреосвященству сослужили: епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря в священном сане и гости праздника в священном сане. Песнопения всенощного бдения исполнили: братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники Свято-Успенской обители, многочисленные прихожане и паломники.

Подробнее о мероприятии - в фоторепортаже Псковской епархии, фотографии Ярослава Шувалова.