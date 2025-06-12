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Иконы из Псковской области отправятся в храмы новых регионов

Ресурсный центр добровольчества Псковской области передал Троицкому собору иконы различного размера и церковные свечи, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотография: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Эти святыни пожертвовали неравнодушные жители региона, чтобы оказать духовную поддержку верующим в сложный период. Переданные иконы и свечи отправятся в приграничные регионы, где пострадало много православных храмов и соборов.

В центре напомнили, что передать гуманитарную помощь в штаб всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе можно по адресу: Псков, улица Конная, 2.