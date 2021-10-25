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Мальской монастырь планируют отреставрировать

Мальской Спасо-Рождественский монастырь в Печорском районе планируют отреставрировать. Об этом сообщается в группе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«Архитектурный ансамбль монастыря должен войти в перечень объектов АНО "Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области". Архитектурные сооружения находятся в тяжелом состоянии. Началась предпроектная работа, изучение памятника с дальнейшим формированием технического задания по созданию проекта реставрации», - говорится в сообщении.

Монастырь известен с XV века. По преданию, основан пустынножителем Онуфрием. Архитектурый ансамбль является памятником федерального значения. «Уникальным является расположение монастыря, в глубокой складке между холмов, на берегу Мальского озера, обитель столетиями существовала вдали от шумных событий мирской жизни», - отметили в АНО.

В монастыре было две церкви. Сохранилась Спасо-Рождественская церковь XVI века с приделом преподобного Онуфрия, построенным в 1902 году, звонница и развалины трапезного храма. Церковь построена над святым источником, который вытекает из-под алтаря. Прихожанами издавна были русские и сето, принявшие православие в XVI веке, при игумене Псково-Печерского монастыря преподобном Корнилии.

В 1581 году венгерские отряды польского короля Стефана Батория подошли к Малам. Монастырь был разрушен, а все насельники убиты. Только в 1675 году появляются сведения о возобновлении Мальской обители, о чем свидетельствует надпись на одном из колоколов Мальской звонницы. Эта надпись гласит, что колокол был слит в 1675 году в Онуфриеву пустынь при строителе старце Лаврентии, помощью его и других вкладчиков.В 1710 году монастырь вновь разорен шведами, но по приказу императрицы Анны Иоанновны при епископе Псковском Рафаиле (Зборовском) возобновлен в 1730 году.

В 2000 году Мальской монастырь передан Псково-Печерскому монастырю.